Sony vient de dévoiler les LinkBuds, de petits écouteurs au design particulièrement original. Ce design est lié à la conception même du haut parleur ce dernier étant percé de trous afin de laisser passer les sons environnants. A l’heure des intras avec ANC, les LinkBuds se positionnent donc sur le segment peu occupé des écouteurs « ouverts », qui n’isolent pas l’utilisateur dans une bulle sonore.

On note aussi que malgré leur dimension minuscule, les LinkBuds ne sont pas des intras : l’anneau du haut parleur vient en effet se placer juste devant le conduit de l’oreille (et non pas DANS le conduit auditif). Concernant les specs, Les LinkBuds embarquent des HP 12 mm, une batterie qui assure jusqu’à 5,5 heures d’écoute (et jusqu’à 18 heures avec les boitier de charge), un port USB-C pour la recharge, sans oublier la certif IPX4. Les écouteurs se connectent au smartphone via l’app Headphones Connect ( qui se montre en général très efficace).

Les LinkBuds sont disponibles en précommande à 199,90 euros. Les livraisons démarreront demain 17 février.

Outre ces écouteurs assez innovants, Sony a aussi présenté il y a quelques jours deux nouveaux modèles Walkman véritablement destinés aux audiophiles (fortunés). Le NW-WM1AM2) est facturé à 1 400 euros, et sa version haut de gamme plaquée or, le NW-WM1ZM2, culmine à 3700 euros !

Les specs sont bien évidemment sans concessions aucune : écran intégré de 5 pouces (1 280 x 720 pixels), 40 heures d’autonomie en écoute FLAC, 128 ou 256 Go de stockage selon les modèles, un port microSD, le Wi-Fi, sans oublier un amplificateur numérique propriétaire, un égaliseur à 10 bandes et la compatibilité avec un grand nombre de formats sonores (WMA, FLAC, WAV, Apple Lossless, AIFF, DSD ou APE). L’algorithme DSEE Ultimate AI permet d’upscaler un morceau codé en 44,1 kHz/16 bits (qualité CD) en 192 kHz/32 bits.

Ces deux Walkman très haut de gamme seront disponibles à la vente en France dans le courant du mois d’avril.