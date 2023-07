Sony officialise les WF-1000XM5, ses nouveaux écouteurs haut de gamme

Sony officilaise aujourd’hui ses écouteurs sans fil WF-1000XM5. La réduction de bruit et la qualité audio s’améliorent encore par rapport au modèle précédent (WF-1000XM4) salué la qualité proposée, le tout dans une volume plus réduit (-25%) et une réduction du poids (-20%).

Le lancement du WF-1000XM5 est accompagné du nouveau slogan de Sony, « For the Music« . Sony cherche ainsi à se positionner en tant que marque audio de premier plan, connectant les créateurs et les amateurs de musique dans le but de créer des expériences musicales authentiques.

Une qualité audio sans compromis

Pour revenir aux écouteurs, les WF-1000XM5 disposent de processeurs de pointe et de micros de haute performance qui alimentent le nouveau diaphragme Dynamic Driver X (qui passe à 8 mm contre 6,4 mm auparavant), spécialement conçu pour reproduire une large gamme de fréquences. Chaque écouteur est équipé de trois micros qui éliminent efficacement les bruits parasites sur une large gamme de fréquences. Il s’agit de la plus grande avancée de Sony dans le domaine de la réduction du bruit selon la marque.

Comme leurs prédécesseurs, les WF-1000XM5 supportent l’audio haute résolution avec la prise en charge du codec LDAC et l’intégration du 360 Reality Audio, innovation maison pour du son immersif.

Les contrôles tactiles par tape sont toujours présents pour ajuster le volume, mettre en lecture, activer la réduction de bruit/le mode transparence. Les écouteurs sont également résistants aux éclaboussures et à la sueur (IPX4).

La qualité même lors des appels

La technologie de réduction de bruit des écouteurs, propulsée par l’intelligence artificielle, est conçue pour distinguer efficacement la voix de l’utilisateur des bruits ambiants lors d’un appel, ou pour atténuer les bruits de vent. Pour ce faire, ils utilisent des capteurs de conduction osseuse qui perçoivent quand l’utilisateur commence à parler. Cette détection active ensuite la fonction de réduction de bruit de manière optimale, accentuant ainsi la clarté de la voix de l’utilisateur.

Prix et disponibilité

Les WF-1000XM5 seront disponibles en août 2023 pour un prix public conseillé d’environ 320 €.