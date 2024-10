Galaxy S26 : Samsung mettrait fin au modèle standard

Pas assez de marge ? Une fuite indique que Samsung songerait à remiser au placard son Galaxy Sx standard, et ce dès le modèle Galaxy S26. Il ne resterait donc plus dans la gamme des flagships premium que les Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, ce qui évidemment aurait pour avantage de renforcer la marge sur les ventes, le modèle standard étant forcément facturé à un prix plus proche de celui des coûts de production. L’autre explication avancée est que Samsung considérerait ce modèle d’entrée de gamme comme pas assez « compétitif « sur le plan des caractéristiques.

Ce segment tarifaire/specs serait en outre déjà occupé par une concurrence (principalement chinoise) encore plus féroce sur les prix, concurrence que Samsung ne veut visiblement plus suivre. Samsung calerait donc sa stratégie mobile sur celle de ses tablettes : le fabricant sud-coréen a en effet retiré le modèle standard de sa gamme Galaxy Tab, qui n’est plus composée que des Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra. Le fait est aussi que les modèles de Galaxy Sx Ultra sont désormais les modèles qui se vendent le plus… Pour les utilisateurs avec de « petites » bourses, cela signifie en revanche qu’il faudra descendre encore en gamme et lorgner vers les Galaxy Ax.