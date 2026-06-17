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KultureGeek Business Tech Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM et une transition « extrêmement fluide », selon Bouygues
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Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM et une transition « extrêmement fluide », selon Bouygues

3 min.
17 Juin. 2026 • 18:44
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Avec le rachat de SFR, les clients de l’opérateur au logo rouge vont basculer chez Orange, Bouygues Telecom et Free. Mais comment va se passer cette transition ? Benoît Torloting, le patron de Bouygues Telecom, a répondu à la question sur BFM Business.

SFR Logo

Pas besoin de changer sa carte SIM

Le patron de Bouygues Telecom assure que le changement sera « extrêmement fluide et transparent » pour les abonnés de SFR. Il promet également qu’il « n’y aura pas de changement de leurs conditions tarifaires, pas de changement de leur offre ». Ce point est important : cela signifie que les prix ne bougeront pas pour les clients actuels de SFR.

Benoît Torloting poursuit en indiquant que les clients de SFR n’auront pas besoin de changer de carte SIM au moment de la transition. « On a des technologies particulières pour que ces gens-là changent d’opérateur sans même changer la carte SIM. La veille, vous êtes chez SFR, le lendemain, vous allumez votre mobile, vous êtes chez Bouygues Telecom ».

Il y a une précision importante à prendre en compte : tous les clients mobiles de SFR ne basculeront pas chez Bouygues Telecom. Par exemple, l’intégralité des clients avec un forfait SFR RED (6 millions d’abonnés) basculera chez Free Mobile et non Bouygues Telecom. Aussi, Orange va récupérer certains clients de SFR. Mais dans l’ensemble, Bouygues Telecom est effectivement l’opérateur qui obtiendra le plus de clients SFR.

Tout cela est bien sympathique, mais quand aura lieu la transition après le rachat de SFR ? « À partir de fin 2027, début 2028, je pense », dit le patron de Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom promet de ne pas augmenter les prix

Une autre question de taille concerne le prix : le passage de quatre à trois opérateurs va-t-il se traduire par des forfaits plus chers ? Le dirigeant répond d’abord que les tarifs en France sont parmi les plus compétitifs en Europe. « Ça va se poursuivre. On a trois acteurs qui vont continuer à vouloir croitre eux-mêmes. Dans un marché mature, c’est réellement déclencheur de compétition sans aucun problème ». Il conclut sur le fait que le rachat est fondé « sur des synergies de coûts et des synergies réseaux. Mais pas du tout sur des hausses tarifaires ».

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