TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Rachat de SFR : plus de 400 boutiques vont fermer et la marque va disparaître
Business Tech

Rachat de SFR : plus de 400 boutiques vont fermer et la marque va disparaître

2 min.
17 Juin. 2026 • 20:55
0

Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free pour 20,35 milliards d’euros va marquer une étape importante au niveau des télécoms en France. Cela aura notamment un impact sur la marque de SFR et sur les boutiques, en plus de marquer le retour à trois opérateurs.

SFR Logo

Trois boutiques SFR sur quatre vont fermer

Olivier Roussat, le patron du groupe Bouygues, a indiqué sur BFM Business que chaque opérateur participant au rachat de SFR va reprendre 40 boutiques de l’opérateur au logo rouge. Cela fait donc un total de 120. Mais SFR compte 530 boutiques au total. Cela signifie que 410 d’entre elles vont fermer. Cela représente les trois quarts des magasins.

Pourquoi une telle fermeture ? Olivier Roussat a expliqué que c’est lié aux boutiques de plusieurs opérateurs qui peuvent être plus ou moins côte à côte dans certaines villes. Il déclare :

Vous avez un problème très bête dans les boutiques. Vous avez des boutiques qui sont parfois les unes à côté des autres et vous avez pour un certain nombre de contrats de boutiques la nécessité de garantir qu’il n’y a pas une boutique de la même marque dans un rayon de 500 ou 600 mètres. Donc si vous vous trouvez avec une boutique juste à côté, ce n’est pas possible. Il faut dissocier la partie employeur des boutiques et la partie physique. L’objectif, c’est de reprendre chacun 40 boutiques.

Naturellement, tout cela aura un impact sur les emplois. Mais Orange, Bouygues Telecom et Free assurent que les 8 000 employés de SFR garderont leur emploi… du moins jusqu’en 2029. Il n’y a pas d’informations sur ce qui se passera après cela.

Au revoir la marque SFR

Un autre changement avec le rachat va être la mort de la marque SFR. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Le patron du groupe Bouygues indique :

La première étape, elle dure 18 mois, c’est la phase d’antitrust. Pendant 18 mois, il ne se passe rien. Au bout de 18 mois, si nous avons l’autorisation de faire le deal, vous avez une nouvelle période de 30 mois qui s’ouvre. Cette période de migration est donc pendant toute cette période, vous prenez les clients de la base SFR pour les loger, soit chez Orange, soit chez Iliad, soit chez nous. Dans toute cette période-là, la marque continue d’exister pour les clients. En revanche, on ne l’utilise pas d’un point de vue commercialisation.

Orange, Bouygues Telecom et Free espèrent boucler le rachat de SFR au second semestre de 2027.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange SFR Logos Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : les prix des forfaits ne vont pas augmenter, assure Orange

SFR Logo Business

Le rachat de SFR « ne va pas de soi » selon l’Autorité de la concurrence

SFR Logo Business

Rachat de SFR : pourquoi la finalisation de l’accord prend du retard

SFR Logo Business

Rachat de SFR : l’Arcep prend acte et pose ses conditions

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Reseaux Sociaux Icones Logos

Les réseaux sociaux sont désormais plus utilisés que les médias traditionnels pour s’informer

17 Juin. 2026 • 20:37
0 Internet

Pour la première fois dans le monde, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo s’imposent comme la première source...

GTA 5 Franklin vs Trevor vs Michael

GTA 5 : la mise à niveau PS5, Xbox Series X/S et PC devient gratuite

17 Juin. 2026 • 20:21
0 Jeux vidéo

Bonne nouvelle pour les joueurs de Grand Theft Auto V (GTA 5) sur PlayStation Xbox One : Rockstar Games annonce qu’ils pourront avoir gratuitement...

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

L’Illinois veut interdire les lunettes connectées au volant, une première aux États-Unis

17 Juin. 2026 • 19:14
0 Matériel

Les lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle pourraient bientôt être bannies des routes de...

SFR Logo

Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM et une transition « extrêmement fluide », selon Bouygues

17 Juin. 2026 • 18:44
0 Business

Avec le rachat de SFR, les clients de l’opérateur au logo rouge vont basculer chez Orange, Bouygues Telecom et Free. Mais comment va se...

Lego Flipper

Lego dévoile son premier set de flipper… totalement fonctionnel !

17 Juin. 2026 • 17:21
0 Geekeries

Lego poursuit son exploration de la culture arcade avec un set inédit, l’Icons Arcade Pinball Machine. Cette nouvelle boîte de 2 273...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp teste les messages texte à lecture unique sur iPhone et Android

WhatsApp teste les messages texte à lecture unique sur iPhone et Android

17 Jun. 2026 • 20:08

image de l'article Insolite : un joueur NFL accusé d’avoir brisé un iPhone 17… avec les dents

Insolite : un joueur NFL accusé d’avoir brisé un iPhone 17… avec les dents

17 Jun. 2026 • 19:43

image de l'article Apple est accusé de plomber de 30 % les performances des navigateurs sur iPhone avec WebKit

Apple est accusé de plomber de 30 % les performances des navigateurs sur iPhone avec WebKit

17 Jun. 2026 • 19:06

image de l'article Android 17 facilite le transfert de données depuis un iPhone

Android 17 facilite le transfert de données depuis un iPhone

17 Jun. 2026 • 18:13

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site