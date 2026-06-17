Rachat de SFR : plus de 400 boutiques vont fermer et la marque va disparaître

Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free pour 20,35 milliards d’euros va marquer une étape importante au niveau des télécoms en France. Cela aura notamment un impact sur la marque de SFR et sur les boutiques, en plus de marquer le retour à trois opérateurs.

Trois boutiques SFR sur quatre vont fermer

Olivier Roussat, le patron du groupe Bouygues, a indiqué sur BFM Business que chaque opérateur participant au rachat de SFR va reprendre 40 boutiques de l’opérateur au logo rouge. Cela fait donc un total de 120. Mais SFR compte 530 boutiques au total. Cela signifie que 410 d’entre elles vont fermer. Cela représente les trois quarts des magasins.

Pourquoi une telle fermeture ? Olivier Roussat a expliqué que c’est lié aux boutiques de plusieurs opérateurs qui peuvent être plus ou moins côte à côte dans certaines villes. Il déclare :

Vous avez un problème très bête dans les boutiques. Vous avez des boutiques qui sont parfois les unes à côté des autres et vous avez pour un certain nombre de contrats de boutiques la nécessité de garantir qu’il n’y a pas une boutique de la même marque dans un rayon de 500 ou 600 mètres. Donc si vous vous trouvez avec une boutique juste à côté, ce n’est pas possible. Il faut dissocier la partie employeur des boutiques et la partie physique. L’objectif, c’est de reprendre chacun 40 boutiques.

Naturellement, tout cela aura un impact sur les emplois. Mais Orange, Bouygues Telecom et Free assurent que les 8 000 employés de SFR garderont leur emploi… du moins jusqu’en 2029. Il n’y a pas d’informations sur ce qui se passera après cela.

Au revoir la marque SFR

Un autre changement avec le rachat va être la mort de la marque SFR. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Le patron du groupe Bouygues indique :

La première étape, elle dure 18 mois, c’est la phase d’antitrust. Pendant 18 mois, il ne se passe rien. Au bout de 18 mois, si nous avons l’autorisation de faire le deal, vous avez une nouvelle période de 30 mois qui s’ouvre. Cette période de migration est donc pendant toute cette période, vous prenez les clients de la base SFR pour les loger, soit chez Orange, soit chez Iliad, soit chez nous. Dans toute cette période-là, la marque continue d’exister pour les clients. En revanche, on ne l’utilise pas d’un point de vue commercialisation.

Orange, Bouygues Telecom et Free espèrent boucler le rachat de SFR au second semestre de 2027.