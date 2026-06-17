L’Illinois veut interdire les lunettes connectées au volant, une première aux États-Unis

Les lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle pourraient bientôt être bannies des routes de l’Illinois. Un projet de loi adopté par les élus de l’État attend désormais la signature du gouverneur JB Pritzker. S’il entre en vigueur, l’Illinois deviendrait le premier État américain à interdire explicitement l’usage de lunettes intelligentes pendant la conduite.

Les lunettes IA assimilées à des appareils électroniques

Le texte élargit la définition des appareils de communication électronique interdits au volant. Contrairement aux smartphones, qui peuvent être utilisés en mode mains libres via le système embarqué d’un véhicule, les lunettes connectées seraient proscrites même lorsqu’elles fonctionnent à la voix ou sans manipulation directe.

Le projet précise que les exceptions habituelles ne s’appliqueraient pas aux « lunettes intelligentes dotées d’intelligence artificielle », y compris lorsque le véhicule est immobilisé dans le trafic et placé au point mort ou en position parking.

Une réponse à la montée des écrans portés sur le visage

Les amendes commenceraient à 75 dollars et pourraient grimper à 150 dollars en cas de récidive. En cas d’accident grave impliquant un conducteur équipé de lunettes connectées, des poursuites plus lourdes, pouvant aller du délit au crime, seraient possibles.

Cette offensive intervient alors que les lunettes intelligentes se multiplient. Les Ray-Ban Meta Display proposent déjà des fonctions de navigation, même si Meta déconseille leur usage en voiture. Amazon travaille de son côté sur des lunettes capables d’afficher des indications de livraison dans le champ de vision de ses chauffeurs.

Avec l’arrivée attendue de nouveaux modèles chez Google, Samsung et peut-être Apple, les régulateurs cherchent donc à fixer des limites avant que ces appareils ne deviennent courants (ou tout au moins beaucoup plus répandus).