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L’administration Trump veut doter l’ICE de lunettes connectées pour la surveillance biométrique

3 min.
21 Avr. 2026 • 11:15
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Le département américain de la Sécurité intérieure (Le Homeland Security) envisagerait de franchir une nouvelle étape dans la surveillance de terrain avec le développement de lunettes connectées destinées aux très controversés agents de l’ICE. Derrière ce projet, baptisé officieusement « ICE Glasses », se dessine un objectif qui va faire beaucoup parler puisqu’il s’agit d’identifier à distance des individus grâce à la vidéo et à des données biométriques telles que la reconnaissance faciale ou même l’analyse de la démarche ! Inutile de préciser que l’initiative soulève déjà de lourdes inquiétudes concernant l’impact d’une telle technologie pour les libertés publiques.

Des lunettes pensées pour l’identification en temps réel

Les documents évoqués autour du projet décrivent un dispositif capable d’offrir aux agents « un accès en temps réel à l’information et à des capacités d’identification biométrique sur le terrain ». L’ambition ne serait donc pas seulement de filmer ou de documenter des interventions, mais bien de transformer le regard de l’agent en point d’entrée direct vers des bases de données gouvernementales.

ICE

L’objectif affiché serait d’aider ICE à repérer plus facilement des migrants en situation irrégulière. Mais l’outil, par sa nature même, pourrait aller bien au-delà. Un juriste de Homeland Security cité anonymement résume cette dérive potentielle d’une formule très claire : « On peut présenter cela comme un moyen d’identifier des immigrés clandestins dans la rue, mais la réalité, c’est qu’une telle orientation touche tous les Américains, en particulier les manifestants. »

La technologie de l’immigration devient un enjeu de société

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus large de militarisation numérique du contrôle migratoire aux États-Unis. Des enquêtes récentes ont déjà montré l’usage officieux de lunettes intelligentes « standard » par certains agents. La perspective d’un dispositif spécifiquement développé pour ICE marque toutefois un changement d’échelle… et de risques.

Une innovation utile pour l’État, inquiétante pour les citoyens

Comme souvent avec ce type de technologie, ce sont les promesse opérationnelles, les « specs », qui sont mises en avant : plus de rapidité, plus de données, plus de capacité à agir sans interrompre le flux d’une intervention. Mais ce gain d’efficacité a un prix démocratique potentiellement très élevé, avec notamment le risque qu’une collecte biométrique continue, discrète et mobile ne transforme l’espace public en zone de tri automatisé où chacun peut devenir un sujet de surveillance sans même le savoir.

 

SOURCEEngadget

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