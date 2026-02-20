TENDANCES
Matériel

Pico Project Swan : un nouveau casque XR dévoilé à la GDC 2026

2 min.
20 Fév. 2026 • 17:47
0

Il était temps : Pico profitera de la Game Developers Conference (GDC), organisée du 9 au 13 mars 2026 à San Francisco, pour lever le voile sur les fondations logicielles de son prochain casque de réalité étendue, baptisé Project Swan. Positionné comme le futur modèle phare de la marque, l’appareil fonctionnera sous PICO OS 6 (un fork d’Android XR), la nouvelle génération du système Android modifié par l’entreprise.

Si la présentation pourrait ne pas inclure une révélation complète et détaillée des composants, Pico promet un tour d’horizon détaillé des performances graphiques, du système d’interactions multimodales et des outils mis à disposition des développeurs. Des démonstrations en direct et des cas concrets d’adaptation d’applications existantes vers des usages de spatial computing sont également annoncés.

Un écosystème pensé pour la cohabitation des usages

Selon les termes de Pico, la plateforme introduit « un nouveau paradigme d’expériences spatiales » où jeux et applications peuvent fonctionner simultanément dans un environnement partagé. L’objectif est de séduire aussi bien les spécialistes XR que les développeurs web et mobiles souhaitant adapter leurs contenus à ce nouveau format immersif.

pico-4-ultra
Le Project Swan serait encore plus compact et léger que le Pico 4 Ultra (ci-dessus)

Des ambitions technologiques élevées

D’après les informations communiquées ces derniers mois, Project Swan adopterait un design hybride particulièrement léger (aux alentours de 100 grammes à peine !), avec une partie du calcul déportée vers un module externe. Le casque intégrerait une puce développée en interne par ByteDance, maison mère de Pico, ainsi qu’un écran microOLED haute densité approchant les 4 000 pixels par pouce (soit plus encore que la densité d’écran de l’Apple Vision Pro)

La technologie embarquerait également un suivi des mains et des yeux, ainsi qu’un système optique optimisé via des microlentilles pour améliorer luminosité et homogénéité des couleurs. De quoi positionner Project Swan comme un concurrent direct des plateformes premium du marché XR, et ce dès 2026.

