Lynx-R2 : Lynx surprend avec un casque XR ultra-compact proposant un FoV record de 126° !

En voilà une bonne surprise ! La startup française Lynx Mixed Reality vient de lever le voile sur le Lynx-R2, un nouveau casque autonome de réalité mixte qui marque une évolution majeure par rapport au modèle R1 lancé en 2021. Destiné en priorité aux professionnels et aux utilisateurs avancés, ce nouveau dispositif se distingue par un format ultra compact associé à un champ de vision exceptionnellement large pour sa catégorie.

Un affichage immersif pensé pour les usages intensifs

Le Lynx-R2 intègre de nouvelles lentilles pancake asphériques développées par Hypervision, capables d’offrir un champ de vision horizontal annoncé à 126°, soit bien au-delà de la génération précédente… et de nombreux concurrents actuels. Ce gain en immersion s’accompagne de deux écrans LCD 2,3K délivrant plus de 24 pixels par degré au centre de l’image, un niveau de précision adapté aux environnements médicaux, industriels et de formation professionnelle, où la lisibilité est critique.

Une plateforme matérielle modernisée et ouverte

Sous le capot, le casque repose sur la puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, ce qui apporte des améliorations notables en calcul graphique et en intelligence artificielle. Le suivi des mouvements repose sur un tracking 6DOF complet, enrichi par la reconnaissance des mains, des contrôleurs et d’anneaux connectés, sans oublier un ensemble de quatre caméras couleur Sony intégrant la perception de profondeur pour des applications avancées de vision artificielle.

Initialement prévu sous Android XR, le Lynx-R2 fonctionnera finalement sous Lynx OS (un fork Android 14), avec prise en charge d’OpenXR 1.1 et la possibilité d’installer des applications Android. Fidèle à sa philosophie d’ouverture, Lynx prévoit également de publier l’ensemble des schémas électroniques et mécaniques du casque, offrant ainsi aux chercheurs et développeurs un accès complet aux capteurs et à un fonctionnement hors ligne, notamment pour les secteurs sensibles comme la défense ou la santé.

Aucune date de sortie définitive n’a encore été communiquée, mais les précommandes devraient ouvrir durant l’été via le site officiel de Lynx et des partenaires professionnels. Voilà qui redonne en tout cas un peu d’excitation autour d’un secteur XR un peu atone ces derniers temps…