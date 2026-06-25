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GTA 6 : la version physique avec disque sortirait en décembre

3 min.
25 Juin. 2026 • 14:51
4

Les précommandes de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X/S ont débuté aujourd’hui sur un compromis : la version physique n’inclut pas de disque, seulement un code de téléchargement. Mais si l’on en croit une nouvelle fuite, une version boîte avec disque sortira en décembre 2026.

GTA 6 Boite PS5 Xbox

Le point le plus sensible tient à la nature même de cette première édition dite physique. Au lancement, les acheteurs n’auront pas GTA 6 avec un disque, mais un simple accès numérique logé dans une boîte vendue en rayon. Pour les joueurs attachés au physique, à la conservation ou à la revente, l’intérêt de l’achat au premier jour s’en trouve fortement réduit.

Le service client de Rockstar a lui-même alimenté le flou en indiquant à un client que « les précommandes actuelles concernent uniquement la mise à jour numérique. Une copie physique sera disponible à l’achat dans les mois à venir ». Cette formulation ne fixe pas de date précise, mais elle accrédite l’idée d’une commercialisation en deux temps.

GTA 6 en version disque sortirait en décembre 2026

Selon des informations relayées le site polonais PPE.pl, avec l’appui d’éléments attribués à Graczdari dans le circuit de vente de jeux physiques, une édition sur disque arriverait quelques semaines plus tard, en décembre. Cette version permettrait aux joueurs de disposer d’un support plus conforme à l’idée classique d’une sortie physique, au lieu d’un produit essentiellement dématérialisé déguisé en boîte.

Cette perspective ne tombe pas de nulle part. Dès janvier, une première alerte venant de PPE.pl évoquait déjà l’absence de version physique traditionnelle au lancement. Le site bénéficie en outre d’un passif solide sur ce terrain, avec des informations correctes sur Oblivion Remastered et Microsoft Flight Simulator 2024, ce qui donne davantage de poids à l’hypothèse d’un vrai disque décalé après le 19 novembre.

Pour Rockstar, cette stratégie permettrait de privilégier d’abord la distribution numérique tout en réservant une réponse tardive aux collectionneurs. Pour une partie du public, le message est plus brutal : acheter GTA 6 dès sa sortie ne permettra pas d’avoir un véritable disque à sa bibliothèque. Ceux qui refusent ce glissement vers le tout numérique pourraient donc attendre décembre 2026 avant de passer à la caisse.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Amazon, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

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4 commentaires pour cet article :

  • Kamazaky
    25 Juin. 2026 • 14:55
    Hé ben on va attendre décembre on est pas à un mois près ça fait déjà 3-4 ans qu’on l’attend 🤣
  • Snarkoi
    25 Juin. 2026 • 15:14
    Ouf j’ai faillit ne jamais pouvoir l’acheter 😮‍💨 un mois d’attente c rien. Mais ca reste quand mm scandaleux de pousser les gens a acheter du demat
  • TheMohd
    25 Juin. 2026 • 16:10
    Si on ramène la boîte on peut repartir avec le CD ? Pathétique de vendre du plastique juste pour un code qui peut être transmis par email ou bien sûr un compte rockstar

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