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GTA 6 : la rumeur d’une future version disque semble infondée

3 min.
27 Juin. 2026 • 21:15
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Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais la version physique comprendra seulement un code de téléchargement. Une récente rumeur avait suggéré qu’une version avec le disque sortirait en décembre, mais cela ne semble pas être le cas.

GTA 6 Lucia Jason

La version disque de GTA 6 semble peu probable

The Hollywood Reporter affirme qu’il n’existe « aucun projet » de presser des disques pour GTA 6, « ni au lancement ni dans les mois suivants ». Cette clarification met fin à plusieurs jours de confusion autour du format exact du jeu le plus attendu de l’année.

La rumeur d’une sortie sur disque avait été relancée par ppe.pl, un site polonais, puis nourrie par un message ambigu du service client de Rockstar Games. Dans cet e-mail, le support indiquait qu’il serait possible « d’obtenir une copie physique dans les mois suivants ». Beaucoup y ont vu la promesse d’un vrai disque commercialisé après le lancement.

L’interprétation était erronée. Selon The Hollywood Reporter, la mention de « copie physique » désigne uniquement la boîte vendue en magasin, sans disque à l’intérieur. Autrement dit, même les acheteurs attachés au rayon jeux vidéo traditionnel devront passer par un téléchargement complet pour jouer à Grand Theft Auto VI.

Ce choix change profondément la nature de la possession. Sans support matériel, les joueurs ne pourront plus revendre leur exemplaire, le prêter à un proche ou l’échanger comme un jeu console classique. Le modèle renforce mécaniquement la dépendance au PlayStation Store et au Xbox Store, tout en donnant à l’éditeur un contrôle bien plus strict sur la distribution du jeu.

La décision risque d’attiser la colère des collectionneurs et des défenseurs du support physique, mais elle ne devrait pas freiner la machine commerciale de Rockstar Games. La puissance de la marque Grand Theft Auto reste telle que l’absence totale de disque a peu de chances d’entamer les ventes massives.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

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Un commentaire pour cet article :

  • Packiie33
    27 Juin. 2026 • 21:32
    Faut se mobiliser et porter cette affaire au tribunaux c’est tout c’est de la publicité mensongère car il nous pondent une édition physique avec une boîte vide et un code à télécharger, franchement si on laisse ça réellement arriver ça va être le début d’une enfilade comme on en a jamais vu

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