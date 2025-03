The Last of Us saison 2 : la bande-annonce établit un record pour HBO, l’attente est grande

La saison 2 de la série The Last of Us n’est même pas encore sortie, mais elle suscite déjà une effervescence notable. Selon les chiffres de Warner Bros (qui détient les droits pour la série), la bande-annonce publiée récemment a récolté plus de 158 millions de vues en seulement trois jours. Un record pour les productions originales de HBO et de Max, dépassant de 160 % les performances des précédentes bandes-annonces de la série.

La popularité de la série semble croître à mesure que les fans, anciens et nouveaux, attendent avec impatience la suite des aventures de Joel et Ellie. Les épisodes de la saison 1 ont attiré en moyenne 32 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes aux États-Unis, un bond considérable par rapport aux 8,2 millions de spectateurs enregistrés lors de la diffusion du dernier épisode en mars 2023. Ces chiffres témoignent non seulement de l’énorme succès de la première saison, mais aussi de l’attente croissante pour la suite.

La saison 2 marquera un saut de cinq ans dans l’histoire, suivant les personnages principaux, Joel et Ellie, alors qu’ils se retrouvent face à un monde encore plus dangereux et imprévisible. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Rutina Wesley reviendront dans leurs rôles, rejoints par Kaitlyn Dever, Isabella Merced, Catherine O’Hara et Jeffrey Wright.

La saison 2 de The Last of Us sera disponible sur la plateforme de streaming Max dès le 14 avril prochain. Il y aura sept épisodes au total. HBO et les créateurs de la série