Freebox : le réseau FreeWifi va progressivement s’arrêter

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de FreeWifi : le réseau Wi-Fi communautaire de Free va progressivement s’arrêter. C’est Xavier Niel qui l’a annoncé auprès d’un client l’interrogeant sur le sujet.

Le client note qu’il n’y a plus de FreeWifi/FreeWifi_Secure sur la Freebox Delta et la Freebox Pop. « Savez-vous pourquoi ? Et est-ce que ça sera réactivé ou refait », a-t-il demandé. « Je ne pense pas », a répondu Xavier Niel. Il note que l’intérêt est moindre de nos jours avec l’explosion de la 4G.

Le réseau FreeWifi a fait ses débuts en 2009. Il permet aux abonnés de Free de se connecter au réseau Wi-Fi de n’importe quel Freebox pour avoir un accès Internet. Il s’agit d’un accès limité, notamment au niveau du débit. Un mot de passe est nécessaire pour s’authentifier. Le scénario est similaire avec FreeWifi_Secure qui concerne les abonnés Free Mobile. Mais eux n’ont pas besoin de mot de passe pour s’authentifier. C’est la carte SIM qui s’occupe de cette tâche.

Il est certain que FreeWifi était très utile à son lancement il y a plus de 10 ans maintenant. Mais les usages ont évolué, notamment avec la 4G et les forfaits de plusieurs dizaines de Go. C’est donc bientôt la fin pour le réseau communautaire de Free.