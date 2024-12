Une panne touche Free et certaines Freebox juste avant Noël

Joyeux Noël de la part de Free… qui connaît une panne au niveau de certaines Freebox, ce qui empêche d’accéder à Internet, de regarder la télévision ou de passer des appels avec le téléphone fixe. Cela tombe pile au moment du réveillon.

Selon plusieurs témoignages de clients Free/Freebox sur les réseaux sociaux, la panne en cours pour Internet touche surtout ceux qui sont dans le sud-est de la France, tout particulièrement au niveau de la région de Nice. Il y a également des soucis au niveau de Fréjus, Saint-Raphaël et des villes voisines, ainsi qu’en Corse au niveau d’Ajaccio. Les problèmes de connexion ont débuté aux alentours de 18 heures et sont toujours d’actualité selon les régions et DownDetector.

⚠#PANNE FREEBOX EN COURS⚠

📡48 freenautes ont signalé des pannes #Internet dont 46 sur le réseau #fibre de #Free depuis 17h35

🌍Villes concernées : Le Cannet (06110), Cannes (06150), La Roquette-sur-Siagne (06550), Mandelieu-la-Napoule (06210)

⬇️⬇️⬇️https://t.co/5syXsuGnbR — Pannes Internet et Mobile (@zoneadsl_panne) December 24, 2024

Free n’a pas encore commenté sur cette panne. Il est donc difficile de savoir si les équipes ont trouvé l’origine du problème et si un retour à la normale sera rapide. Il est certain que ça n’aide pas vraiment qu’un souci de ce type tombe juste avant un 24 décembre, juste avant Noël. Beaucoup d’employés sont avec leurs familles ce soir. Mais il y a malgré tout des équipes sur le terrain, bien qu’elles soient moins nombreuses que d’habitude.

Si vous êtes un client Freebox, vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est patienter pour un retour à la normale.