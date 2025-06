SpaceX : une énorme grue s’effondre sur le site de lancement de la StarBase

C’est la loi des séries : Après 4 échecs successifs du Starship, une énorme grue s’est effondrée le 23 juin dernier sur le site de lancement de SpaceX à Starbase (Texas), alors que l’engin participait justement au nettoyage des débris issus d’une récente explosion de fusée. L’incident a été filmé à distance par Lab Padre, un créateur de contenu local, mais il est tout simplement impossible de déterminer si quelqu’un a été blessé dans l’incident. En effet, nii SpaceX ni les responsables de Starbase — une ville nouvelle dirigée par des cadres de SpaceX — n’ont pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires ou de réactions. On notera que contrairement à sa relative transparence sur les vols spatiaux, l’entreprise reste totalement silencieuse concernant les incidents qui se déroulent sur la Terre ferme.

Yikes…definitely hoping nobody was standing in the way of that. https://t.co/idDjkX4nMj

— LabPadre Space (@LabPadre) June 24, 2025