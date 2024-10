Le FPS Jurassic Park Survival programmé pour 2025 (trailer)

Annoncé lors des Game Awards 2023, Jurassic Park Survival est un FPS forcément très attendu par les nombreux fans de la saga. Le jeu se déroulera sur Isla Nublar en 1993, pendant les événements du premier film, et mettra les joueurs dans la peau du Dr Maya Joshi (un nouveau personnage). Le gameplay sera essentiellement solo avec des éléments narratifs et de survival-horror en vue à la première personne. Depuis son annonce, peu d’informations ont été toutefois partagées, au point que nombre de fans se sont inquiétés d’une possible annulation du projet.

Tim Willits, directeur des opérations de Saber Interactive, vient de calmer ces inquiétudes en confirmant que le jeu est toujours en développement, le lancement du titre étant prévue pour 2025, sans doute au moment de la sortie en salles du film Jurassic World Rebirth. Après une période particulièrement difficile pour le studio, Saber Interactive a récemment reçu des investissements importants, suffisamment importants même pour finaliser Jurassic Park Survival ainsi que le très attendu remake de Star Wars KOTOR. Le studio semble désormais bien positionné pour mener à terme ses projets majeurs.