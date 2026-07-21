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Royaume-Uni : face à la fronde, le gouvernement abandonne son projet de carte d’identité numérique

2 min.
21 Juil. 2026 • 18:31
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Le Royaume-Uni renonce à son programme national d’identité numérique. À peine installé à Downing Street, le Premier ministre Andy Burnham a annoncé l’abandon du dispositif lancé sous Keir Starmer, qui devait moderniser l’accès aux services publics et renforcer les contrôles du droit au travail. Les crédits prévus seront finalement réaffectés à une baisse des factures d’électricité.

Un programme à 1,8 milliard de livres abandonné

Le projet devait mobiliser 1,8 milliard de livres sur trois ans. Son architecture reposait sur l’application GOV.UK et devait permettre aux citoyens comme aux résidents de prouver leur identité depuis un smartphone. L’utilisation obligatoire initialement envisagée pour certains contrôles professionnels avait toutefois provoqué une vive contestation.

No To Digital ID 1

Une pétition parlementaire réclamant l’abandon des cartes d’identité numériques a recueilli exactement 2 984 191 signatures. Ses partisans dénonçaient des risques de surveillance, de piratage des données et d’exclusion des personnes peu familiarisées avec les outils numériques. Le débat rejoint les inquiétudes entourant la généralisation de l’identité numérique et les contrôles imposant parfois un document officiel ou une analyse du visage.

Une économie destinée aux factures d’électricité

À partir du 1er octobre 2026, la TVA sur l’électricité domestique passera de 5 % à 0 %. Le gouvernement estime que cette mesure réduira d’environ 45 livres la facture annuelle moyenne d’un foyer. John Healey, nouveau chancelier de l’Échiquier, promet ainsi de donner « une marge de respiration sur les factures » avant l’hiver.

L’abandon du programme ne supprimera pas les contrôles du droit au travail, qui continueront avec les justificatifs déjà acceptés. Cette volte-face rappelle également l’échec d’un précédent système britannique de vérification d’âge, et illustre la difficulté d’imposer une identité centralisée lorsque les garanties de sécurité, de proportionnalité et de contrôle démocratique ne convainquent pas la population.

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