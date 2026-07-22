Gillian Anderson (Scully) présente le nouveau set LEGO The X-Files

LEGO replonge dans les dossiers non classés avec un coffret Ideas consacré à The X-Files. Destiné évidemment aux adultes nostalgiques, le modèle 21369 compte 1 478 pièces et reconstitue plusieurs lieux emblématiques de la série culte des années 1990. Gillian Anderson, l’interprète de Dana Scully, participe à la campagne de lancement dans un court film promotionnel.

Le bureau de Mulder devient un diorama paranormal

Le set s’articule autour du bureau encombré de Fox Mulder, accompagné d’une clairière survolée par un OVNI fixé sur un support transparent. Les deux parties peuvent être exposées ensemble ou séparément. Le décor multiplie les références destinées aux fans : affiche I Want to Believe, dossier du FBI, graines de tournesol et crayons plantés dans le plafond.

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Huit figurines sont incluses : Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, l’Homme-Douve et un extraterrestre gris. Le concept a été imaginé par Brent Waller et sélectionné à l’issue du concours LEGO Ideas consacré à la nostalgie des années 1990.

Un lancement accompagné du laboratoire de Scully

Le coffret sera proposé à 199,99 euros. Les membres LEGO Insiders pourront le commander dès le 1er août 2026, avant une commercialisation générale le 4 août dans les boutiques de la marque et sur le site officiel de LEGO. Du 1er au 10 août, les acheteurs recevront également, dans la limite des stocks, un modèle bonus représentant le laboratoire de Scully.

« Ce coffret célèbre merveilleusement The X-Files et les fans qui ont maintenu son mystère en vie », explique Gillian Anderson. Après les adaptations en briques de Dune et de The Big Bang Theory, LEGO confirme son intérêt pour les licences cultes capables de séduire les collectionneurs comme les nostalgiques.