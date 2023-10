LEGO lance un set Dune, l’Ornithoptère Royal des Atréides !

LEGO lance un set déjà iconique : le LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter, soit l’Ornithoptère Royal des Atréides ! Composé de 1 369 briques, ce superbe jouet de construction fera bonne figure dans votre chambre de geek (23 cm de haut, 57 cm de long et 79 cm de large). L’engin volant (façon de parler) est accompagné par huit figurines LEGO toutes « mimi » : Paul Atréides, Dame Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atréides, Liet Kynes, Duncan Idaho et le Baron Vladimir Harkonnen. LEGO a même pensé à percher le Baron en hauteur, comme dans le film et le roman de Frank Herbert ! Le niveau de détail est, comme pour chaque set, très élevé… dans les contraintes bien sûr des petites briques cultes.

Adapté aussi bien aux adultes (qui ont su garder leur âme d’adolescent) qu’aux bambins férus de S.F, ce set magnifique est proposé en précommande dès aujourd’hui et sera disponible à la vente le 1er février 2024 au prix de 164,99 euros. Dommage de rater les fêtes de fin d’année, mais après tout, cela laissera aussi un peu plus de temps pour économiser.