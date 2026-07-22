TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Les jeux de la première Xbox débarquent sur PC avec la rétrocompatibilité
Jeux vidéo

Les jeux de la première Xbox débarquent sur PC avec la rétrocompatibilité

3 min.
22 Juil. 2026 • 19:38
0

Microsoft annonce aujourd’hui la mise en place de la rétrocompatibilité pour jouer aux jeux de la première Xbox sur PC. C’est également disponible sur les consoles portables, à savoir les ROG XBOX Ally et XBOX Ally X.

Jeux Box Retrocompatibilite PC

Les jeux de la Xbox d’origine maintenant sur PC

Microsoft indique :

Votre bibliothèque est plus qu’une simple collection de jeux. C’est votre histoire personnelle d’histoires épiques et de souvenirs précieux du passé. Et en tant que joueurs, nous ne voulons pas laisser notre héritage de jeu derrière nous, même si la technologie continue d’évoluer et de progresser. Nous nous attendons à ce que notre bibliothèque de jeux avance avec nous et puisse y jouer de manière entièrement nouvelle.

C’est là qu’intervient la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur PC. Au départ, quatre titres sont pris en charge :

  • BLiNX : The Time Sweeper
  • Conker: Live and Reloaded
  • Crimson Skies: High Road to Revenge
  • Fuzion Frenzy

Chaque jeu peut maintenant être acheté sur PC et ils sont également inclus dans les offres du Xbox Game Pass. Si vous possédez déjà une licence numérique pour ces jeux sur console, cette licence se reporte maintenant sur votre PC. Et grâce à Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming, vous pouvez maintenant jouer à ces jeux sur votre console Xbox, le cloud, votre PC et votre console portable.

Un élément intéressant est que la rétrocompatibilité ne s’arrête pas à une simple disponibilité sur PC. Microsoft explique avoir ajouté des fonctionnalités pour améliorer l’expérience sur PC tout en préservant le gameplay original. On retrouve :

  • la personnalisation des paramètres graphiques, y compris la mise à l’échelle jusqu’à 4 fois la définition
  • la prise en charge de VSync
  • les modes d’affichage plein écran et fenêtré
  • le filtrage anisotrope
  • l’anti-aliasing amélioré
  • les paramètres de langues et audio personnalisables

Les configurations nécessaires pour jouer

Voici la configuration PC minimum pour profiter de la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox :

  • Carte graphique (GPU) : Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 ou Intel Arc A310
  • Processeur (CPU) : Intel Core i3-8100 (4 cœurs minimum), AMD Ryzen 3 1200 ou AMD Ryzen Z2 A
  • RAM : 8 Go
  • Système d’exploitation : Windows 11
  • Pilotes et versions : dernière version en date de janvier 2026

Et voici la configuration recommandé :

  • Carte graphique (GPU) : Radeon RX 68005, Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770
  • Processeur (CPU) : Intel Core i5-10400 (6 cœurs et 12 threads), AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme
  • DirectX Version : DirectX12 API, caractéristique matérielle de niveau 11
  • Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go
  • Système d’exploitation : Windows 11
  • Pilotes et versions : dernière version en date de janvier 2026

Selon les dires de Microsoft, la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur PC « est un pas de plus vers la préservation des jeux du passé et vers une plus grande facilité pour vous de profiter et de jouer davantage aux jeux que vous possédez déjà sur les appareils que vous utilisez au quotidien ».

C’est l’occasion de rappeler que Xbox Helix, à savoir la prochaine console de Microsoft, pourra jouer aux jeux PC. De plus, la société travaille sur une fonctionnalité pour « convertir » un jeu sur disque en version numérique. Cela permettra aux possesseurs de Xbox de numériser leurs collections de jeux physiques existantes en vue des futures consoles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Manette Xbox Series X Prise en Main Jeux vidéo

Xbox va « réévaluer » sa stratégie d’exclusivités pour les jeux

Asha Sharma Xbox Jeux vidéo

Xbox veut devenir le numéro un des jeux vidéo d’ici 2030

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel Jeux vidéo

Xbox prépare une fonction pour convertir vos jeux sur disque en version numérique

Xbox Series X25 Jeux vidéo

Xbox Games Showcase 2026 : le résumé des annonces (Gears of War, Fable, Halo, Xbox Series X25…)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 22 juillet

22 Juil. 2026 • 21:36
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

AMD Logo

AMD investit 5 milliards de dollars dans Anthropic pour l’IA

22 Juil. 2026 • 20:40
0 Business

AMD a annoncé un investissement à hauteur de 5 milliards de dollars dans Anthropic, en rapport avec l’intelligence artificielle. Cela...

Tesla FSD

FSD : la France bloque le système de conduite autonome de Tesla

22 Juil. 2026 • 19:05
0 Matériel

Tesla ne lancera pas immédiatement son système de conduite autonome (Full Self-Driving) en France. Dans une réponse publiée le...

RoboCop

RoboCop : le flic du futur de retour dans une série pour Amazon Prime Video

22 Juil. 2026 • 18:15
0 Geekeries

RoboCop va officiellement reprendre du service sur le petit écran. Amazon MGM Studios a commandé une première saison de huit...

Amazon Data Center Serveurs

Data centers : leur consommation électrique pourrait quadrupler aux États-Unis d’ici 2035 !

22 Juil. 2026 • 17:57
1 Energie

La course à l’intelligence artificielle menace de bouleverser le système électrique américain. Selon les nouvelles...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp propose de s’inscrire sur iPad et s’améliore sur CarPlay

WhatsApp propose de s’inscrire sur iPad et s’améliore sur CarPlay

22 Jul. 2026 • 20:51

image de l'article iOS 27 et macOS 27 : la 2e bêta publique est disponible

iOS 27 et macOS 27 : la 2e bêta publique est disponible

22 Jul. 2026 • 19:44

image de l'article Transférer ses données de l’iPhone à Android devient plus simple avec Android 17

Transférer ses données de l’iPhone à Android devient plus simple avec Android 17

22 Jul. 2026 • 18:57

image de l'article Les futurs Mac se dévoilent : OLED pour MacBook Pro/Air et iMac, et puces plus puissantes

Les futurs Mac se dévoilent : OLED pour MacBook Pro/Air et iMac, et puces plus puissantes

22 Jul. 2026 • 17:28

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site