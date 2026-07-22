Les jeux de la première Xbox débarquent sur PC avec la rétrocompatibilité

Microsoft annonce aujourd’hui la mise en place de la rétrocompatibilité pour jouer aux jeux de la première Xbox sur PC. C’est également disponible sur les consoles portables, à savoir les ROG XBOX Ally et XBOX Ally X.

Les jeux de la Xbox d’origine maintenant sur PC

Microsoft indique :

Votre bibliothèque est plus qu’une simple collection de jeux. C’est votre histoire personnelle d’histoires épiques et de souvenirs précieux du passé. Et en tant que joueurs, nous ne voulons pas laisser notre héritage de jeu derrière nous, même si la technologie continue d’évoluer et de progresser. Nous nous attendons à ce que notre bibliothèque de jeux avance avec nous et puisse y jouer de manière entièrement nouvelle.

C’est là qu’intervient la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur PC. Au départ, quatre titres sont pris en charge :

BLiNX : The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Chaque jeu peut maintenant être acheté sur PC et ils sont également inclus dans les offres du Xbox Game Pass. Si vous possédez déjà une licence numérique pour ces jeux sur console, cette licence se reporte maintenant sur votre PC. Et grâce à Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming, vous pouvez maintenant jouer à ces jeux sur votre console Xbox, le cloud, votre PC et votre console portable.

Un élément intéressant est que la rétrocompatibilité ne s’arrête pas à une simple disponibilité sur PC. Microsoft explique avoir ajouté des fonctionnalités pour améliorer l’expérience sur PC tout en préservant le gameplay original. On retrouve :

la personnalisation des paramètres graphiques, y compris la mise à l’échelle jusqu’à 4 fois la définition

la prise en charge de VSync

les modes d’affichage plein écran et fenêtré

le filtrage anisotrope

l’anti-aliasing amélioré

les paramètres de langues et audio personnalisables

Les configurations nécessaires pour jouer

Voici la configuration PC minimum pour profiter de la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox :

Carte graphique (GPU) : Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 ou Intel Arc A310

Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 ou Intel Arc A310 Processeur (CPU) : Intel Core i3-8100 (4 cœurs minimum), AMD Ryzen 3 1200 ou AMD Ryzen Z2 A

Intel Core i3-8100 (4 cœurs minimum), AMD Ryzen 3 1200 ou AMD Ryzen Z2 A RAM : 8 Go

8 Go Système d’exploitation : Windows 11

Windows 11 Pilotes et versions : dernière version en date de janvier 2026

Et voici la configuration recommandé :

Carte graphique (GPU) : Radeon RX 68005, Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770

Radeon RX 68005, Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770 Processeur (CPU) : Intel Core i5-10400 (6 cœurs et 12 threads), AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Intel Core i5-10400 (6 cœurs et 12 threads), AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme DirectX Version : DirectX12 API, caractéristique matérielle de niveau 11

DirectX12 API, caractéristique matérielle de niveau 11 Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go

8 Go Système d’exploitation : Windows 11

Windows 11 Pilotes et versions : dernière version en date de janvier 2026

Selon les dires de Microsoft, la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur PC « est un pas de plus vers la préservation des jeux du passé et vers une plus grande facilité pour vous de profiter et de jouer davantage aux jeux que vous possédez déjà sur les appareils que vous utilisez au quotidien ».

C’est l’occasion de rappeler que Xbox Helix, à savoir la prochaine console de Microsoft, pourra jouer aux jeux PC. De plus, la société travaille sur une fonctionnalité pour « convertir » un jeu sur disque en version numérique. Cela permettra aux possesseurs de Xbox de numériser leurs collections de jeux physiques existantes en vue des futures consoles.