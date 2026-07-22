Les jeux de la première Xbox débarquent sur PC avec la rétrocompatibilité

Microsoft annonce aujourd’hui la mise en place de la rétrocompatibilité pour jouer aux jeux de la première Xbox sur PC. C’est également disponible sur les consoles portables, à savoir les ROG XBOX Ally et XBOX Ally X.
Microsoft indique :
Votre bibliothèque est plus qu’une simple collection de jeux. C’est votre histoire personnelle d’histoires épiques et de souvenirs précieux du passé. Et en tant que joueurs, nous ne voulons pas laisser notre héritage de jeu derrière nous, même si la technologie continue d’évoluer et de progresser. Nous nous attendons à ce que notre bibliothèque de jeux avance avec nous et puisse y jouer de manière entièrement nouvelle.
C’est là qu’intervient la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur PC. Au départ, quatre titres sont pris en charge :
Chaque jeu peut maintenant être acheté sur PC et ils sont également inclus dans les offres du Xbox Game Pass. Si vous possédez déjà une licence numérique pour ces jeux sur console, cette licence se reporte maintenant sur votre PC. Et grâce à Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming, vous pouvez maintenant jouer à ces jeux sur votre console Xbox, le cloud, votre PC et votre console portable.
Un élément intéressant est que la rétrocompatibilité ne s’arrête pas à une simple disponibilité sur PC. Microsoft explique avoir ajouté des fonctionnalités pour améliorer l’expérience sur PC tout en préservant le gameplay original. On retrouve :
Voici la configuration PC minimum pour profiter de la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox :
Et voici la configuration recommandé :
Selon les dires de Microsoft, la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur PC « est un pas de plus vers la préservation des jeux du passé et vers une plus grande facilité pour vous de profiter et de jouer davantage aux jeux que vous possédez déjà sur les appareils que vous utilisez au quotidien ».
C’est l’occasion de rappeler que Xbox Helix, à savoir la prochaine console de Microsoft, pourra jouer aux jeux PC. De plus, la société travaille sur une fonctionnalité pour « convertir » un jeu sur disque en version numérique. Cela permettra aux possesseurs de Xbox de numériser leurs collections de jeux physiques existantes en vue des futures consoles.
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