TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Basic-Fit piraté : les coordonnées bancaires de 1 million de clients volées, avec d’autres données
Internet

Basic-Fit piraté : les coordonnées bancaires de 1 million de clients volées, avec d’autres données

2 min.
13 Avr. 2026 • 14:10
0

La chaîne de salles de sport low cost Basic-Fit annonce avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui a entraîné le vol des coordonnées bancaires de 1 million de clients. Il y a également d’autres informations sensibles dans le lot.

Basic-Fit Logo

Un hack de Basic-Fit avec les coordonnées bancaires

Dans un e-mail envoyé à ses clients, Basic-Fit indique :

Nous avons identifié un accès non autorisé au système qui enregistre les visites des membres dans les clubs Basic-Fit. L’accès non autorisé a été bloqué quelques minutes après sa détection. Cependant, certaines données de membres ont été téléchargées, dont vos données personnelles.

Nous comprenons que cette information puisse générer quelques questionnements et préoccupations, et nous en sommes sincèrement désolés.

Voici toutes les informations que les hackers ont pu collecter lors de la cyberattaque :

  • Adresse e-mail
  • Prénom et nom de famille
  • Adresse et ville
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de compte bancaire
  • Titulaire du compte bancaire
  • Date de naissance
  • Informations sur les membres
  • Frais d’adhésion impayés

L’entreprise assure avoir informé les clients qui sont concernés par ce piratage. Elle ajoute ne pas conserver les pièces d’identité de ses clients.

Présent dans 12 pays sous deux marques, Basic-Fit et Clever Fit, le groupe revendique la position de « plus grande chaîne de fitness en Europe », avec plus de 2 150 clubs au total et 5,8 millions de membres. Son succès repose notamment sur ses prix, dans la fourchette basse du secteur.

Comme pour chaque piratage de données, il est important de faire attention aux futurs messages et appels que vous allez recevoir. Certaines personnes mal intentionnées peuvent avoir envie de vous piéger. Dans le cas présent, cela va plus loin sachant qu’il y a les coordonnées bancaires.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Reglo Mobile Internet

L’opérateur Réglo Mobile a été piraté : les données des clients volées, dont les cartes bancaires et l’IBAN

Mango Boutique Logo Internet

Mango piraté : les données de clients français ont été volées

MédecinDirect Internet

MédecinDirect piraté : les données médicales de Français ont été volées

Hack Lignes de Code Internet

Le ministère des Sports a été piraté : les données de 3,5 millions de foyers volées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos

Rockstar Games (GTA 6) piraté : les hackers annoncent publier les données volées

13 Avr. 2026 • 20:00
0 Jeux vidéo

Le groupe de hackers ShinyHunters a confirmé à la BBC qu’il va mettre en ligne les données volées à Rockstar...

booking.com-

Booking.com confirme une énorme fuite de données : les voyageurs visés par une campagne de phishing

13 Avr. 2026 • 20:00
0 Internet

Rebelote : Booking.com fait face à un nouvel incident de sécurité susceptible d’impacter des millions de voyageurs. Le...

last-flag

Last Flag : le chanteur d’Imagine Dragons crée un jeu vidéo

13 Avr. 2026 • 19:35
0 Jeux vidéo

Voilà qui est pour le moins inattendu : le chanteur d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, s’attaque au jeu vidéo avec un projet qui...

SFR Logo

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free finalisent une nouvelle offre

13 Avr. 2026 • 18:00
0 Business

Orange, Bouygues Telecom et Free finalisent une nouvelle offre de rachat de SFR, plus élevée que celle rejetée par Patrick Drahi en...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 13 avril

13 Avr. 2026 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple retire les anciennes versions de Pages, Keynote et Numbers sur Mac

Apple retire les anciennes versions de Pages, Keynote et Numbers sur Mac

13 Apr. 2026 • 19:25

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5

Bêta 2 pour iOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5

13 Apr. 2026 • 19:15

image de l'article iPhone pliable : Apple a une méthode pour avoir un pli invisible

iPhone pliable : Apple a une méthode pour avoir un pli invisible

13 Apr. 2026 • 17:32

image de l'article Apple dément avoir retiré les villes du Liban sur Apple Plans

Apple dément avoir retiré les villes du Liban sur Apple Plans

13 Apr. 2026 • 15:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site