Basic-Fit piraté : les coordonnées bancaires de 1 million de clients volées, avec d’autres données

La chaîne de salles de sport low cost Basic-Fit annonce avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui a entraîné le vol des coordonnées bancaires de 1 million de clients. Il y a également d’autres informations sensibles dans le lot.

Un hack de Basic-Fit avec les coordonnées bancaires

Dans un e-mail envoyé à ses clients, Basic-Fit indique :

Nous avons identifié un accès non autorisé au système qui enregistre les visites des membres dans les clubs Basic-Fit. L’accès non autorisé a été bloqué quelques minutes après sa détection. Cependant, certaines données de membres ont été téléchargées, dont vos données personnelles. Nous comprenons que cette information puisse générer quelques questionnements et préoccupations, et nous en sommes sincèrement désolés.

Voici toutes les informations que les hackers ont pu collecter lors de la cyberattaque :

Adresse e-mail

Prénom et nom de famille

Adresse et ville

Numéro de téléphone

Numéro de compte bancaire

Titulaire du compte bancaire

Date de naissance

Informations sur les membres

Frais d’adhésion impayés

L’entreprise assure avoir informé les clients qui sont concernés par ce piratage. Elle ajoute ne pas conserver les pièces d’identité de ses clients.

Présent dans 12 pays sous deux marques, Basic-Fit et Clever Fit, le groupe revendique la position de « plus grande chaîne de fitness en Europe », avec plus de 2 150 clubs au total et 5,8 millions de membres. Son succès repose notamment sur ses prix, dans la fourchette basse du secteur.

Comme pour chaque piratage de données, il est important de faire attention aux futurs messages et appels que vous allez recevoir. Certaines personnes mal intentionnées peuvent avoir envie de vous piéger. Dans le cas présent, cela va plus loin sachant qu’il y a les coordonnées bancaires.