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KultureGeek Matériel Le Steam Controller est un succès et certaines livraisons attendront 2027
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Le Steam Controller est un succès et certaines livraisons attendront 2027

2 min.
19 Juin. 2026 • 18:38
0

Un mois après le lancement du Steam Controller, Valve reconnaît que ses capacités de production ne peuvent absorber l’afflux de commandes et déploie un nouveau système d’estimation de livraison sur sa boutique, repoussant d’ores et déjà les nouvelles commandes à 2027.

Manette Steam Controller

Trois créneaux de livraison, dont un en 2027

La réponse de Valve passe par un outil d’affichage personnalisé accessible directement sur la page produit du Steam Controller pour tout utilisateur connecté. Selon la date de réservation de la manette, chaque client peut désormais consulter une estimation personnalisée de son délai d’attente, répartie en trois fenêtres de livraison : d’ici à septembre 2026, d’ici à décembre 2026 ou en 2027 pour une date encore à préciser. Les commandes passées à partir d’aujourd’hui basculent automatiquement dans cette dernière catégorie.

La file d’attente reste ouverte, mais elle obéit à une règle sans tolérance. À réception de l’e-mail d’invitation signalant que la commande peut être finalisée, le client dispose exactement de 72 heures pour confirmer son achat. Passé ce délai, la place dans la file est définitivement annulée, sans possibilité de la récupérer. Ce couperet vise à éviter l’accumulation de réservations fantômes qui fausseraient la planification de production.

Ce dispositif ne doit pas être vu comme un signal de recul de Valve sur le Steam Controller. La production de la manette se poursuit, la demande est simplement bien supérieure aux prévisions initiales de l’entreprise, un problème que beaucoup de fabricants de matériel rêveraient d’avoir. En rendant publiques ses estimations de délai plutôt que de laisser les clients dans l’incertitude, Valve choisit la transparence comme outil de gestion de la frustration, préférant des attentes clairement posées à des promesses floues susceptibles de générer des annulations massives. Pour les retardataires, la patience s’impose donc : le Steam Controller sera bien au rendez-vous, mais pas avant 2027.

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