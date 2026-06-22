Steam Machine : les prix officiels se dévoilent avec les performances

Après des mois de spéculations, Valve a enfin officialisé les prix de la Steam Machine, son PC/console hybride, ainsi que la date de sortie. Les joueurs devront payer le prix fort : c’est au-delà des attentes.
Voici les prix de la Steam Machine en France et dans le reste de l’Europe :
Les joueurs intéressés peuvent dès à présent s’inscrire sur une liste d’attente, directement depuis le site de Valve. Valve indique mettre en place un système de réservation pour éviter les scalpers. Les inscriptions se font jusqu’au 25 juin à 19 heures. « Nous clôturerons les inscriptions à ce moment-là et ferons une répartition aléatoire unique pour déterminer l’ordre des réservations et la répartition dans la file d’attente », indique le créateur de Steam.
En fonction de l’ordre des réservations, vous recevrez un e-mail le 25 juin. Si vous êtes sélectionné, alors une Steam Machine a été réservée pour vous et il ne restera plus qu’à payer. Les premières expéditions du PC/console hybride se feront le 29 juin. Si vous ne recevez pas d’e-mail le 25 juin, alors il faudra patienter que Valve ait du stock.
Valve impose trois critères pour pourvoir réserver :
Qu’en est-il de la puissance ? La Steam Machine embarque un processeur AMD Zen 4 6 cœurs/12 threads, un GPU AMD RDNA3 28 CU, 16 Go de RAM (DDR5) et 8 Go de mémoire vidéo (GDDR6), un SSD NVMe, du Wi-Fi 6e, du Bluetooth 5.3 et un port Ethernet Gigabit.
Selon un test de Digital Foundry, les performances de la Steam Machine se situent autour de la PlayStation de la Xbox Series X, bien qu’il soit parfois nécessaire de régler manuellement les paramètres graphiques pour les titres les plus exigeants de cette génération. Le problème ici est que la PlayStation la Xbox Series X coûtent moins chères. De plus, elles ont vu le jour il y a six ans maintenant. Mais la Steam Machine a l’avantage de supporter toute votre bibliothèque de jeux sur Steam. C’est aussi un PC sous Linux à part entière que vous pouvez personnaliser à votre guise.
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22 Jun. 2026 • 22:50
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