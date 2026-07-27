Xbox confirme une panne majeure empêchant de lancer des jeux

Quelques jours après Sony et le PlayStation Network (PSN), c’est au tour de Microsoft d’annoncer une panne majeure touchant les Xbox, le lancement des jeux et l’accès au mode en ligne.
Sur sa page d’état pour Xbox, Microsoft signale une panne majeure en place depuis 5h10 ce matin pour quatre sections :
Le compte Xbox a également posté trois messages sur X (ex-Twitter). Le premier, posté à 11h32, indique :
Nous sommes au courant que certains utilisateurs rencontrent des erreurs lorsqu’ils tentent de se connecter, de consulter leur bibliothèque de jeux ou de lancer des jeux. Nos ingénieurs travaillent activement à atténuer le problème.
Le deuxième message a été publié à 13h54, indiquant :
Nous faisons le point sur le problème concernant la bibliothèque de jeux, la connexion et le lancement des jeux. Nous savons que cela dure depuis un certain temps et nous vous remercions de votre patience pendant que nos équipes continuent à y travailler.
Enfin, le troisième message a été posté à 20h03 :
Une autre mise au point concernant le problème de la bibliothèque de jeux, de connexion et de lancement des jeux : nos équipes se concentrent sur plusieurs angles d’investigation et continuent de travailler dur. Merci pour votre patience pendant que les équipes poursuivent leur travail — nous partagerons plus de détails dès qu’ils seront disponibles ici ou sur support.xbox.com.
Le point commun entre la panne chez Xbox et celle du PlayStation Network (PSN) est la durée. Cela fait de longues heures maintenant et c’est toujours indisponible. Les joueurs ne peuvent rien faire de particulier en l’état, si ce n’est patienter afin que Microsoft corrige les problèmes.
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