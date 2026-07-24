Le PlayStation Network (PSN) refonctionne après une longue panne

Les joueurs PS4 et PS5 ont été aujourd’hui dans l’impossibilité de jouer en ligne à cause d’une grosse panne du PlayStation Network (PSN). C’est maintenant résolu, mais l’indisponibilité a eu lieu pendant de très longues heures ce 24 juillet.

Le PSN est de retour après une panne

Quelle est la raison de cette panne ? Sony ne dit rien sur le sujet, il est donc difficile de le savoir. Tous les voyants étaient au rouge sur sa page d’état du service cet après-midi et ce soir. Ils sont maintenant au vert depuis un peu plus d’une heure, sans avoir pour autant une explication.

Deux explications sont possibles : soit Sony a fait des modifications et tout ne s’est pas passé comme prévu, soit le PlayStation Network a été piraté. La seconde option n’est pas impossible parce que le groupe de hackers Anonymous a réagi en début d’après-midi en écrivant simplement : « Le PlayStation Network est en panne dans le monde entier ». Soit c’est une simple réaction pour semer le doute, soit ils font comprendre qu’ils ont été derrière la potentielle cyberattaque. Est-ce un moyen de s’attaquer à Sony qui a annoncé l’arrêt des jeux physiques sur disques en 2028 ?

Jouer aux jeux solos reste possible

Une panne du PSN bloque instantanément l’accès aux modes multijoueurs en ligne des jeux PS4 et PS5. Pour lancer une partie en réseau, la console doit obligatoirement s’authentifier auprès des serveurs de Sony et se synchroniser avec le profil du joueur. Si les serveurs tombent, la console ne peut plus vérifier l’identité ni se connecter aux autres joueurs.

Il se trouve que la plupart des jeux solos achetés sur le PlayStation Store ou sur disque peuvent être lancés même si les serveurs du PSN sont en panne. Ce n’est pas le cas pour tous cependant.

Dans tous les cas, le PlayStation Network est de nouveau fonctionnel et les joueurs PS4 et PS5 peuvent ainsi jouer en ligne.