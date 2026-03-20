Sony va mettre un terme au PlayStation Network (PSN) et le remplacer

Sony va supprimer les appellations « PlayStation Network » et « PSN » de l’ensemble de ses supports d’ici septembre 2026. La décision, communiquée aux développeurs via un e-mail interne révélé par Insider Gaming, est présentée comme une refonte de marque pour mieux refléter l’étendue des services numériques du groupe, sans aucune modification technique.

Le PlayStation Network (PSN) va changer de nom

L’e-mail est explicite sur ce qui ne change pas : « Toutes les fonctionnalités actuellement associées au PSN, notamment les fonctions réseau principales telles que les amis, le multijoueur et les trophées, resteront disponibles pour les joueurs ». Les développeurs sont par ailleurs tenus d’aligner leurs futurs contenus, ressources et interfaces avec les nouvelles directives de marque à partir de l’automne 2026. Le nom de remplacement n’a pas été dévoilé.

Le PlayStation Network a été lancé en 2006 avec la PS3, suivi par le PlayStation Plus en 2010. Mais c’est l’année 2011 qui a durablement marqué l’image de la marque : une intrusion externe a mis le réseau hors ligne pendant 24 jours et a compromis les données personnelles de 77 millions de joueurs, dont les données d’identité, les adresses postales, les adresses e-mails et les dates de naissance. L’ampleur de la brèche avait conduit des gouvernements à réclamer des mesures et l’incident reste la référence en matière de cyberattaque dans l’industrie du jeu vidéo.

La marque a de nouveau été sous pression en février 2025, lors d’une panne de 24 heures que Sony avait attribuée à un « problème opérationnel » sans plus de précisions, ravivant les critiques sur le manque de transparence du groupe. Quand bien même Sony présente ce changement comme purement cosmétique, se défaire d’un nom aussi chargé constitue une décision que 20 ans d’histoire rendent compréhensible.