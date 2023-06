Galactic 01 : Virgin Galactic date son premier vol spatial commercial

Virgin Galactic vient d’annoncer que son premier vol spatial commercial, Galactic 01, aura lieu entre le 27 et le 30 juin, marquant ainsi une étape importante après des années de développement. Virgin Galactic avait initialement anticipé un lancement fin juin, et confirme donc ici la « fenêtre de tir » (à double sens). Trois membres de l’armée de l’air italienne et du Conseil national de la recherche embarqueront dans cette mission inaugurale et mèneront des recherches en microgravité.

Dans la foulée de Galactic 01, Virgin Galactic a déjà programmé Galactic 02, dont le lancement est prévu début août. Cette seconde mission commerciale embarquera cette fois un équipage privé. Virgin Galactic prévoit de lancer ses vols sur une base mensuelle par la suite, bien que les détails concernant les futures missions ne soient pas actuellement disponibles. Ces deux premiers vols seront diffusés en direct sur le site Web de Virgin Galactic.

C’est peu dire que Virgin Galactic a essuyé quelques revers pour en arriver là. La société fondée par Richard Branson a effectué ses premiers vols d’essai SpaceShipTwo en 2013, mais a dû ensuite interrompre ses opérations à la suite du crash tragique du VSS Enterprise en 2014. Les essais en vol ont repris fin 2016 avec le test de vol du VSS Unity. La société a réalisé avec succès un autre vol en 2018, puis en 2021 a effectué son premier vol spatial en équipage complet (avec le fondateur Richard Branson). D’autres soucis divers – dont un compte rendu salé de la FAA sur le vol commercial avec équipage – avaient poussé Virgin Galactic à reporter de nouveau ses vols, au point que les spécialistes du secteur commençaient à parier sur une faillite de la société à moyen terme. En 2022, Virgin Galactic a enregistré 500 millions de dollars de pertes, ce qui n’a pas empêché la société de réaffirmer son ambition d’être le futur leader du tourisme spatial.