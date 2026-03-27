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Netflix augmente encore ses prix aux États-Unis, avant la France

3 min.
27 Mar. 2026 • 8:40
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Netflix a décidé d’augmenter les prix de ses abonnements pour la deuxième fois en un peu plus d’un an. Cela concerne pour le moment les États-Unis, mais on se doute bien que la hausse va prochainement toucher la France et l’Europe de manière générale.

Netflix Logo Television

Encore une hausse de prix chez Netflix

Dans le détail, voici les nouveaux prix de Netflix :

  • Standard avec pub : 8,99 $/mois (contre 7,99 $/mois auparavant)
  • Standard : 19,99 $/mois (contre 17,99 $/mois auparavant)
  • Premium : 26,99 $/mois (contre 24,99 $/mois auparavant)

L’abonnement Standard avec pub propose du Full HD (1080p), un usage possible sur deux appareils en simultané et inclut des publicités comme le nom le suggère. Pour sa part, l’offre Standard est identique, mais n’intègre pas de pubs lors du visionnage de films, séries et documentaires. Quant à l’abonnement Premium, on retrouve le support de la 4K, du HDR/Dolby Vision, du Dolby Atmos pour l’audio et l’usage sur quatre appareils en simultané. En France, les prix respectifs sont pour l’instant de 7,99 €/mois, 14,99 €/mois et 21,99 €/mois.

Netflix a justifié la hausse de prix aux États-Unis en expliquant :

Notre approche reste inchangée : nous continuons à proposer une gamme de prix et d’abonnements adaptés à divers besoins, et à mesure que nous offrons davantage de valeur à nos abonnés, nous ajustons nos tarifs afin de pouvoir réinvestir dans des contenus de qualité et d’améliorer leur expérience.

Le service de streaming utilise un discours similaire à chaque hausse de prix. Son idée est qu’il veut proposer davantage de contenus et que tout cela a un prix.

La France va bientôt suivre

La précédente hausse de prix de Netflix aux États-Unis a eu lieu en janvier 2025. La France a suivi en avril de la même année. On peut donc s’attendre à une modification tarifaire dans quelques semaines ou mois dans l’Hexagone, bien que Netflix ne dise rien à ce sujet pour le moment.

Tout cela intervient au moment où Netflix compte 325 millions d’abonnés dans le monde. La plateforme de streaming a généré un chiffre d’affaires de 45,18 milliards de dollars en 2025, avec 10,98 milliards de dollars de bénéfice. Le groupe a récemment obtenu 2,8 milliards de dollars après le rachat avorté de Warner Bros, le studio ayant finalisé un accord avec Paramount.

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2 commentaires pour cet article :

  • Lovehornby
    27 Mar. 2026 • 09:57
    Toutes ces plateformes devraient être soumises à une transparence totale sur la répartition de l’utilisation des recettes.
    • Kyles94
      27 Mar. 2026 • 11:03
      Mais elles font ce qu’elle veulent de leurs argent 😅. Elles ne sont pas un bien de première nécessité hein. Autant on peut critiquer cette hausse totalement injustifié, mais contrôler ce qu’elle font de leurs argent … faut arrêter le délire.

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