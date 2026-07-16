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Stranger Things VHS Edition : Netflix relance la saison 1 avec une édition rétro façon cassette vidéo

2 min.
16 Juil. 2026 • 12:40
0

Netflix joue à fond la carte de la nostalgie avec sa série culte Stranger Things (culte sur la première saison surtout). Alors que la série principale est désormais terminée, la plateforme vient de mettre en ligne une édition spéciale de la première saison pensée comme une vieille cassette VHS. Il devient ainsi possible de revoir les débuts d’Eleven, Mike, Dustin, Lucas et Will comme si la série avait réellement été louée en 1983 dans un vidéoclub de Hawkins !

Une saison 1 transformée en fausse cassette VHS

Cette version baptisée Stranger Things VHS Edition modifie l’apparence des épisodes originaux. L’image adopte un format 4:3, avec de larges bandes noires sur les côtés des écrans modernes. Le rendu ajoute du grain, un léger flou, des défauts visuels et une texture plus douce, très proche de ce que l’on pouvait voir sur les téléviseurs cathodiques et les magnétoscopes.

Stranger Things VHS Edition

« Revoyez la saison 1 comme si nous étions en 1983 » précise Netflix. L’animation d’ouverture de la plateforme a été elle aussi vieillie pour coller à l’esthétique, même si l’audio semble rester beaucoup plus discret dans son traitement.

Les frères Duffer assument le clin d’œil aux années 80

Les créateurs de la série expliquent que si Stranger Things avait existé dans Hawkins, « posée sur une étagère chez Family Video, elle aurait ressemblé exactement à cela — avec du pan-and-scan ». Le pan-and -scan consiste à adapter une image large aux écrans carrés, parfois en recadrant les bords de l’image.

Une expérience pensée pour les fans

Les frères Duffer n’excluent pas de proposer le même traitement aux autres saisons si cette première édition rencontre son public. Pour Netflix, cette réédition permet surtout de prolonger l’aura de Stranger Things et de redorer au passage l’image d’une franchise un peu abîmée par une dernière saison passablement ratée.

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