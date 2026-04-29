Stranger Things : Netflix prolonge d’une saison supplémentaire sa série animée Tales from 85

C’est une petite surprise. Netflix n’a manifestement pas l’intention de refermer les portes de Hawkins : quelques jours seulement après la diffusion de de Stranger Things: Tales From ’85, la plateforme a confirmé le renouvellement de cette série animée spin-off pour une deuxième saison, attendue dès l’automne 2026. Rien ne laissait entendre jusqu’ici qu’une seconde saison était déjà en préparation.

Un spin-off animé qui capitalise sur l’univers culte de Stranger Things

Située entre les saisons 2 et 3 de la série originale, Tales From ’85 retrouve Onze, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max dans une version animée de Hawkins, encore marquée par les conséquences du Monde à l’envers. Le démarrage est solide : la série s’est hissée à la 7e place du Top 10 mondial des séries Netflix les plus visionnées et figure parmi les quinze meilleurs lancements de la plateforme pour un contenu animé.

La franchise reste donc une franchise majeure pour le géant du streaming. Selon les chiffres de Netflix, les cinq saisons de Stranger Things totalisent désormais 1,5 milliard de vues cumulées, un chiffre qui explique largement la volonté de prolonger l’exploitation de cet univers au-delà de la série principale.

Une nouvelle menace dans les mines abandonnées de Hawkins

La saison 2 devrait aussi éclaircir la place de Nikki, nouveau personnage doublé par Odessa A’zion dans sa version US. Cette dernière est suffisamment intégrée au groupe pour rejoindre leurs parties de Donjons & Dragons, mais est absente des événements ultérieurs au Starcourt Mall.

Le showrunner Eric Robles promet une continuité assumée : « Les saisons sont très connectées entre elles. » Et ajoute : « Le Hawkins Investigators Club est de retour, et une nouvelle menace paranormale a émergé des mines d’argent abandonnées de la ville. » Robles tease également le rôle d’une mystérieuse fleur bleue aperçue dans le Monde à l’envers, de quoi évidemment alimenter les spéculations de toutes sortes sur les réseaux sociaux. Malin.