Netflix ne propose plus le mois d’essai gratuit pour ses abonnements

Il y a un changement de taille du côté de Netflix : il n’est plus possible d’avoir l’essai gratuit d’un mois. Cette offre existait depuis des années et a disparu soudainement.

Netflix propose à la place de tester le forfait supérieur avec le prix du forfait sélectionné. Ainsi, si on prend le forfait à 7,99€/mois pour avoir la qualité standard, Netflix offre la possibilité d’avoir celui à 11,99€/mois avec la qualité Full HD en conservant le prix de 7,99€. Naturellement, le tarif de 11,99€/mois sera appliqué après le premier mois. Dans la même idée, tout abonnement au forfait à 11,99€/mois permet d’avoir celui à 15,99€/mois normalement pour avoir la 4K. Le prix sera bien de 11,99€/mois le premier mois puis 15,99€/mois par la suite. En revanche, Netflix n’offre rien de particulier pour ceux qui partent directement sur l’abonnement à 15,99€/mois.

Netflix n’a pas pris la parole sur le sujet officiellement. Nous ne savons pas pourquoi l’abonnement gratuit d’un mois n’est plus offert. Doit-on comprendre qu’il y a eu des abus ? Possible, mais on soulignera qu’il fallait entrer un numéro de carte bancaire valide pour profiter du mois offert et il n’était pas possible d’utiliser une carte déjà enregistrée au préalable.