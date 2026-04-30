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Le « mode Xbox » est maintenant disponible sur les PC Windows 11

3 min.
30 Avr. 2026 • 22:30
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Microsoft annonce la disponibilité du « mode Xbox » à l’ensemble des PC compatibles avec Windows 11. Cette interface plein écran pensée pour la manette doit rapprocher l’usage du PC gaming de celui d’une console, tout en laissant l’accès au bureau classique et aux bibliothèques venues de plusieurs boutiques de jeux.

Mode Xbox Windows 11

Le mode Xbox sur PC est là

Avec le mode Xbox, Microsoft ne modifie pas seulement l’apparence de l’application Xbox sur PC. Le groupe cherche surtout à installer dans Windows 11 une couche de navigation plus directe, centrée sur les jeux, la reprise rapide des titres récents et la réduction des éléments d’arrière-plan qui parasitent l’expérience.

Là où Windows reste conçu d’abord pour un clavier et une souris, le mode Xbox pousse une logique inverse avec un affichage plein écran pensé pour une consultation immédiate depuis une manette.

L’interface permet de parcourir et lancer ses jeux avec une navigation adaptée à la manette. Microsoft met aussi en avant une bibliothèque agrégée qui réunit à la fois le catalogue complet du Xbox Game Pass et les jeux déjà installés depuis les boutiques de jeux.

Le mode Xbox n’est pas là pour remplacer Windows 11. Il reste possible de passer d’un écran à l’autre et de revenir au bureau classique à tout moment, ce qui permet à Microsoft de proposer une expérience se rapprochant de la console sans enfermer l’utilisateur dans un environnement fermé.

Cette approche montre bien la direction choisie : faire cohabiter Windows et une interface plus lisible pour le jeu. L’idée n’est donc pas de transformer le PC en Xbox au sens strict, mais de réduire la distance entre les deux usages.

Un déploiement progressif dès aujourd’hui

Microsoft fait savoir que le mode Xbox est en cours de déploiement. Pour en profiter, il faut se rendre dans Paramètres > Windows Update et activer « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». À partir de là, il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement de la mise à jour. Si elle n’apparaît pas, attendez quelques heures ou quelques jours. Comme dit précédemment, il s’agit d’un déploiement progressif.

Il est bon de noter que le mode n’arrive pas de nulle part. Il avait d’abord été lancé sous le nom Xbox Full Screen Experience sur les Xbox Ally et cette première version donnait encore une impression de bêta.

La version déployée sur les PC avec Windows 11 est le résultat des retours recueillis depuis cette première phase. Microsoft a fait évoluer l’expérience sur plusieurs types d’appareils, puis a utilisé ces enseignements pour adapter le mode Xbox à l’ensemble des PC.

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