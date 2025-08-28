Nouvelle vague de licenciements chez Crystal Dynamics (Tomb Raider)

Nouveaux licenciements chez Crystal Dynamics, mais la franchise Tomb Raider est préservée

Le studio Crystal Dynamics vient d’annoncer une nouvelle série de licenciements, la troisième en l’espace de deux ans — une décision qualifiée de « très difficile » et liée à des « évolutions des conditions commerciales », selon un communiqué publié sur LinkedIn. Aucun chiffre précis n’a été divulgué quant au nombre de collaborateurs concernés. La direction s’est cependant engagée à soutenir pleinement les personnes affectées, tout en réaffirmant que sa priorité reste la stabilité de ses activités créatives clés (en clair, le business d’abord).

Tomb Raider, une franchise protégée

Malgré ces coupes, Crystal Dynamics assure que le développement du nouveau jeu Tomb Raider ne sera pas impacté. Le studio souligne en effet que la franchise reste un pilier de ses orientations stratégiques à long terme, et que rien ne saurait remettre en question son avenir (du moins à moyen terme). Cette annonce intervient dans un contexte déjà marqué par une cascade de restructurations, notamment une vague de licenciements au mois de mars 2025 ainsi que l’annulation en juillet du remake Perfect Dark, annulation liée à la fermeture du studio The Initiative.