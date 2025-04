🔥 Amazon annonce une semaine de promotions pour fêter ses 25 ans en France

Amazon fête ses 25 ans de présence en France et annonce une semaine de promotions, du 30 avril au 6 mai 2025, afin de célébrer cela. L’événement a simplement pour nom « 25 ans d’Amazon.fr ».

Voici comment Amazon présente sa semaine de promotions :

Durant cette période festive, les clients pourront bénéficier de remises sur des centaines de milliers d’offres éligibles dans toutes les catégories y compris la mode, la maison, la beauté, les sports et loisirs, le jouet, les produits high-tech ou les produits essentiels du quotidien. A partir du 30 avril à 00h01, et jusqu’au 6 mai à 23h59, les clients pourront économiser sur des marques tendance comme Lenovo, Lego Star Wars, Samsung, HP, ainsi que sur des dizaines de milliers de produits des marques de La Vitrine Française (Moulinex, Petit Bateau, Aigle, Lafuma Mobilier, Tefal, BIC, L’Oréal, Le Slip Français, Lunii, Nutri&Co, Novoma, Delsey Paris…) qui offre aux entreprises et aux fabricants français un écrin pour mettre en valeur leurs produits. Et pour réaliser encore plus d’économies, chaque jour dès 09h00, 25 000 clients pourront bénéficier de 25 € offerts dès 75 € d’achat sur une large sélection de produits vendus par Amazon.fr.