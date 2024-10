Les Prime Days commencent, 48h grosses promos High-Tech sur Amazon

Depuis 2015, Amazon révolutionne le paysage du commerce en ligne en proposant ses propres journées de promotions exceptionnelles, connues sous le nom d’Amazon Prime Day. Initialement lancé en juillet pour célébrer l’anniversaire de l’entreprise, cet événement s’étend désormais également au mois d’octobre, offrant une seconde chance aux consommateurs de profiter de remises incroyables avant les fêtes de fin d’année. Réservé exclusivement aux membres du programme Amazon Prime, ce rendez-vous shopping mondial permet de bénéficier de réductions massives allant jusqu’à -50%, -60%, -70%, voire plus selon les produits proposés.

Cette année, l’Amazon Prime Day se déroule sur 48 heures, débutant le mardi 8 octobre à 00h00 et se terminant le mercredi 9 octobre à 23h59. C’est l’occasion idéale pour anticiper ses achats de Noël, renouveler ses équipements technologiques, ou simplement se faire plaisir à moindre coût. Des milliers de commerçants participent à l’événement, proposant des offres inédites sur une vaste gamme de catégories, de l’électronique à la mode, en passant par la maison et les loisirs. Ne manquez pas cette opportunité unique de réaliser de bonnes affaires et de vivre une expérience d’achat exceptionnelle sur Amazon.

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95€ pour les moins de 24 ans.

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock écoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.



— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires/objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone Xiaomi Poco M6 Pro – 12/512Go à 139,90€

OnePlus 12 5G 16 Go de RAM 512 Go de Stockage – Silky Black à 771€ au lieu de 860€

➡️ Tablettes / PC hybrides :







—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console portable 7″ MSI Claw A1M-042FR – Intel Core Ultra 5 135H, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Intel Arc Graphics, Win 11 à 449€



➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :





➡️ SSD :

➡️ Cartes SD :

➡️ Clés USB :





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Logiciels :

Licence Microsoft Office Famille et Étudiant 2021 (dématérialisé) à 89,99€ au lieu de 125€



➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

PC Portable 16″ Acer Predator Helios 16 PHN16-72-94FH- WQXGA IPS 24 (Intel Core i9-14900HX, RAM 32Go, NVIDIA GeForce RTX 4070 à 1599€ au lieu de 1999€



➡️ Composants :

➡️ Écrans PC:

Écran 27″ AOC Gaming 27G2ZNE/BK – Full HD, 240 Hz, MPRT 0,5 ms, FreeSync Premium, Dalle VA à 169€ au lieu de 202,69€

Ecran 27″ MSI MAG 274QRF QD E2 WQHD – Rapid IPS, Quantum Dot, 2560 x 1440, 180 Hz, 1ms, sRGB 120% à 246,99€ au lieu de 322,90€

—🔥 Films / Séries —

Coffret Blu-ray : Retour vers Le Futur : Trilogie à 19,49€ au lieu de 24,99€

Coffret Blu-Ray Terre Du Milieu (6 films) – Seigneur des Anneaux + Le Hobbit les 2 Trilogies à 18€ au lieu de 37,34€

—🔥 Photos / Vidéos —



Sélection d’objectifs Sony, ex : Objectif Sony focale fixe, 50 mm, F1.8 à 159€ au lieu de 199€





—🔥 Électroménager —

— 🔥 Jeux et Gadgets —

Funko Pop! Marvel: 4 Pack Includes America Chavez, The Scarlet Witch, Wong, and Doctor Strange – Exclusivité Amazon à 12,99€ au lieu de 23,16€

— 🔥 Divers —