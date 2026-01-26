TENDANCES
KultureGeek Internet WhatsApp va devoir respecter les règles du DSA en Europe pour ses chaînes
Internet

WhatsApp va devoir respecter les règles du DSA en Europe pour ses chaînes

3 min.
26 Jan. 2026 • 20:04
0

La Commission européenne a intégré aujourd’hui WhatsApp à la liste des très grandes plateformes en ligne, soumettant ainsi l’application de Meta à une surveillance accrue. Cette décision réglementaire cible spécifiquement les chaînes WhatsApp pour prévenir les risques de manipulation, sous peine de sanctions financières pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial.

WhatsApp Chaines

Le DSA s’applique aux chaînes WhatsApp

Le durcissement des règles ne concerne pas l’ensemble de l’application. L’exécutif européen épargne la partie dédiée aux discussions entre utilisateurs qui reste l’activité principale. Il se concentre uniquement sur les chaînes WhatsApp. Ce format de communication similaire à un fil d’actualité tombe sous le coup de la loi après que Meta a confirmé l’an dernier une audience supérieure à 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne.

Ce seuil d’audience critique déclenche automatiquement l’application du Digital Services Act (DSA). WhatsApp devient ainsi la troisième entité de Meta à recevoir ce statut contraignant, rejoignant Instagram et Facebook. Le paysage réglementaire s’élargit puisque cette liste compte désormais 26 services, incluant des acteurs variés allant de TikTok et X à Wikipédia, en passant par des sites pornographiques et les géants Google ou Apple.

Quatre mois pour se conformer sous peine de sanctions

Le compte à rebours est lancé. À compter de cette désignation, Meta dispose d’une fenêtre de quatre mois pour mettre les chaînes WhatsApp en conformité avec les exigences de la Commission européenne pour le DSA. D’ici la fin mai, l’entreprise devra avoir mis en place des mesures concrètes pour évaluer et atténuer les risques systémiques liés à son outil de diffusion.

Meta doit prouver qu’il lutte activement contre la diffusion de contenus illégaux, les atteintes à la vie privée et les tentatives de manipulations électorales, tout en garantissant la liberté d’expression. L’Union européenne prévoit un arsenal punitif dissuasif : en cas d’infractions graves et répétées, les autorités peuvent prononcer une interdiction d’opérer sur le continent, en plus des amendes colossales sur le chiffre d’affaires.

Signaler une erreur dans le texte

