Le président Trump a imposé il y a quelques jours des droits de douane de 30 % sur les produits en provenance de l’Union européenne, intensifiant ainsi les tensions croissantes autour du contrôle des géants de la tech US. Cette décision intervient peu de temps après que Bruxelles ait présenté un nouveau « Code de bonne conduite » sur l’intelligence artificielle, un code qui s’ajoute à l’arsenal réglementaire de l’UE visant la sécurité publique et les entreprises numériques. L’acceptation du code de bonne conduite est basée sur le volontariat, mais les entreprises qui refusent de le signer d’ici le 2 août pourraient subir un contrôle accru de la Commission européenne. OpenAI a annoncé son intention de signer, à contrario de groupes comme la CCIA — représentant Google et Meta —, qui ont fermement critiqué la démarche. Washington accuse ces nouvelles régulations d’être des mesures protectionnistes déguisées de nature à freiner les négociations commerciales en cours.

Malgré la pression américaine, l’UE semble cette fois bien décidée à maintenir son indépendance réglementaire, notamment via le Digital Markets Act qui a déjà entraîné des centaines de millions d’euros d’amendes pour Meta et d’autres géants. L’Union européenne a récemment retiré une proposition de taxe numérique, signe d’un léger assouplissement. Si les nouveaux tarifs douaniers américains sont mise en place, Bruxelles pourrait alors riposter en activant son « instrument anti-coercition », ciblant potentiellement les services numériques américain et pouvant aboutir à une interdiction de ces mêmes services sur le vieux continent. La présidente de l’UE, Ursula von der Leyen, a déjà prévenu qu’un tel levier pourrait être utilisé si les négociations venaient à échouer d’ici la date butoir du 1er août.