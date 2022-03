Steam est disponible sur Chromebook en version alpha

Après une première annonce de Google, voilà que Steam est disponible au téléchargement sur les Chromebook, ces ordinateurs portables sous Chrome OS. Il s’agit pour l’instant d’une version alpha.

Steam débarque sur Chrome OS

Pour le moment, seul un petit nombre de Chromebook sont pris en charge, mais la liste devrait s’allonger avec le temps. Il s’agit surtout des modèles « haut de gamme », étant donné qu’il faut un peu de puissance de calcul pour exécuter les jeux. Si votre ordinateur n’est pas éligible, il vous reste la solution du cloud gaming avec des services comme Stadia ou GeForce Now.

Voici les Chromebook qui supportent aujourd’hui Steam :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2

Lenovo 5i-14

Google ajoute que si un jeu nécessite 6 Go de RAM, il risque de ne pas très bien fonctionner avec un ordinateur portable doté de 8 Go de RAM. Il y a aussi des problèmes de performance et de mise à l’échelle avec les écrans qui fonctionnent à des définitions supérieures à 1080p. Mais Google assure faire le nécessaire pour résoudre ces problèmes. C’est une version alpha après tout.

Chrome OS exécutera généralement la version Linux d’un jeu si elle existe. Steam Play vous permet d’exécuter des titres supplémentaires en utilisant un outil de compatibilité appelé Proton. Pour l’instant, Google assure qu’au moins 48 jeux fonctionnent bien.

Comment installer Steam sur un Chromebook

Comment avoir Steam sur son Chromebook et ainsi jouer sur Chrome OS ? Comme dit précédemment, il s’agit d’une version alpha, autant dire qu’il faut s’attendre à plusieurs bugs. Mais si vous êtes confortable et savez à quoi vous attendre, alors rendez-vous sur cette page et suivez les instructions d’installation. Cela implique notamment de basculer son ordinateur sur le canal Dev.