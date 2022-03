Steam va être disponible sur certains Chromebook

Steam va faire ses débuts sur un nouveau support, à savoir les Chromebook, ces ordinateurs portables qui tournent sous Chrome OS, le système d’exploitation de Google.

Google a profité du Games Developer Summit pour officialiser l’arrivée de Steam sur les Chromebook, mais les détails sont pour l’instant plus que légers. Google a notamment donné un lien pour avoir des informations… mais le lien n’est pas encore actif.

Le mois dernier, une fuite a révélé que Steam ne devrait pas fonctionner sur tous les Chromebook. En effet, ce serait disponible sur les Asus Chromebook CX9 et Flip CX5, HP Pro c640 G2 et un autre ordinateur de Lenovo dont le modèle n’est pour l’instant pas connu. Aussi, il faudrait au minimum avoir un processeur Intel Core i5 de 11e génération et 7 Go de RAM. Ce n’est pas réellement une surprise sachant que l’on parle de jeux vidéo. Mais ceux qui ont un Chromebook d’entrée de gamme savent au moins qu’ils ne pourront pas en profiter.

Il s’agira au départ d’une version alpha et certains indices laissent déjà entendre que Google élargira le support. La question la plus importante concerne peut-être les jeux. Quels titres fonctionneront ? Quoi qu’il en soit, cette solution pourrait être la bienvenue pour les joueurs qui souhaitaient un Chromebook mais qui voulaient plus de jeux que ce que les jeux Android et les services de cloud pouvaient offrir.