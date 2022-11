Steam débarque en bêta sur Chromebook (ChromeOS)

Après une version alpha en mars, voilà que Steam arrive en version bêta sur les Chromebook, à savoir les ordinateurs portables tournant sous ChromeOS, le système d’exploitation de Google. La nouvelle du jour est excellente pour les joueurs qui ont ce type d’ordinateur.

Steam utilise Proton de Valve pour rendre davantage de jeux Windows compatibles. Selon Google, ChromeOS exécutera généralement la version Linux d’un jeu si elle existe. Les titres supplémentaires seront exécutés via Proton.

Dans la foulée, Google réduit les exigences matérielles et triple le nombre de Chromebook pris en charge par Steam. Les processeurs AMD Ryzen 5000 C et la 12e génération des puces Intel sont désormais pris en charge, tandis que le processeur minimum requis a été abaissé à un Intel Core i3 et AMD Ryzen 3. À noter que Google recommande tout de même d’avoir 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i5/AMD Ryzen 5 ou supérieur pour une expérience optimale. La nouvelle liste des appareils pris en charge est la suivante :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook 516 GE

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Vero 514

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Framework Laptop Chromebook Edition

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook 16

Lenovo 5i-14 Chromebook

Lenovo Flex 5i Chromebook 14

Lenovo ThinkPad C14

Si vous avez un Chromebook et souhaitez tester la bêta de Steam sur ChromeOS, rendez-vous sur cette page pour suivre les instructions données. Google ne précise pas encore quand la version stable sera disponible pour tout le monde.