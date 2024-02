Un satellite japonais va s’approcher d’une épave de fusée pour déterminer si elle peut être désorbitée

L’ADRAS-J d’Astroscale, un satellite de démonstration spécialisé dans le nettoyage des débris spatiaux, est désormais en orbite après un lancement réussi depuis la Nouvelle-Zélande ce dimanche 18 février. Le satellite a été envoyé dans l’espace à bord d’une fusée Electron de Rocket Lab. La mission de ce satellite, préparée par l’agence spatiale japonaise (JAXA) pour la Phase I du programme Commercial Removal of Debris Demonstration, consiste à rapprocher ADRAS-J de l’ancien étage supérieur d’une fusée japonaise en orbite depuis 2009.

