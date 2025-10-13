TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Livebox : Orange double le débit pour certains abonnés
Matériel et Accessoires

Livebox : Orange double le débit pour certains abonnés

13 Oct. 2025 • 14:10
0

Orange a décidé de faire un geste en doublant le débit Internet pour certains abonnés Livebox. Ce n’est pas négligeable en soi, puisqu’ils passent de 1 à 2 Gb/s.

Livebox 5

Davantage de débit pour les clients Livebox

La hausse de débit ici est valable pour les abonnés avec une offre Livebox Zen Fibre. Orange leur a envoyé un e-mail pour leur annoncer la hausse de débit. Ils ont maintenant le droit à 2 Gb/s en téléchargement (download), contre 1 Gb/s jusqu’à présent. Il y a toutefois une limitation à prendre en compte : il s’agit d’un débit partagé. En effet, les abonnés doivent se contenter au mieux de 1 Gb/s par port Ethernet. Cela s’explique par le fait que la box ne dispose pas d’au moins un port Ethernet dépassant 1 Gb/s.

Pour ce qui est du débit en envoi (upload), ça passe de 700 Mb/s à 800 Mb/s. La hausse se veut plus légère ici, mais elle reste intéressante. Cela permettra d’envoyer un peu plus rapidement des fichiers. Ce sera surtout pratique si vous envoyez des fichiers qui peuvent peser plusieurs Go.

Comme l’indique Alloforfait, les abonnés avec une offre Livebox Zen Fibre n’ont rien besoin de faire pour profiter du débit Internet doublé. Orange se charge automatiquement de faire la bascule sur leur offre. Et bonus : il n’y a pas de hausse de prix.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Livebox 7 Matériel

Orange annoncera sa nouvelle Livebox la semaine prochaine

Livebox S et Decodeur TV 6 Internet

Orange annonce de nouvelles Livebox Wi-Fi 7 et améliore les débits fibre

Livebox 6 Arriere Ports Internet

Orange relance déjà la Livebox 6 et baisse le prix de sa fibre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

OpenAI s’associe à Broadcom pour les puces IA, après Nvidia et AMD

13 Oct. 2025 • 15:56
0 Hors-Sujet

OpenAI et Broadcom officialisent leur collaboration pour développer une infrastructure d’intelligence artificielle sur mesure. Ce partenariat...

Projet Pegasus

Un producteur hollywoodien rachète NSO, la société israélienne à l’origine du spyware Pegasus

13 Oct. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Le groupe NSO, tristement célèbre pour avoir développé le logiciel espion Pegasus – logiciel utilisé pour...

Ordinateur quantique

Mission Saga : l’Europe mise sur la cryptographie quantique spatiale pour renforcer sa cybersécurité

13 Oct. 2025 • 12:40
2 Science

Thales Alenia Space et l’Agence spatiale européenne (ESA) viennent de signer un contrat historique pour concevoir la mission SAGA —...

Avatar fighting game

Avatar Legends : la célèbre franchise se décline en jeu de combat (trailer)

13 Oct. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

C’est l’un des grosses révélations du Comic Con de New York :  le studio Gameplay Group International a levé le...

Mario Nintendo

Nintendo piraté ? Des hackers affirment avoir volé des données

13 Oct. 2025 • 9:51
0 Jeux vidéo

Le groupe de hackers Crimson Collective affirme avoir infiltré les serveurs de Nintendo, au point d’avoir volé des données...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met fin aux programmes de réparation des iPhone 12 et AirPods Pro

Apple met fin aux programmes de réparation des iPhone 12 et AirPods Pro

13 Oct. 2025 • 16:40

image de l'article Après le problème d’eSIM, Apple va vendre l’iPhone Air en Chine cette semaine

Après le problème d’eSIM, Apple va vendre l’iPhone Air en Chine cette semaine

13 Oct. 2025 • 15:34

image de l'article Apple TV+ s’offre le thriller d’action “Five Secrets”

Apple TV+ s’offre le thriller d’action “Five Secrets”

13 Oct. 2025 • 14:50

image de l'article Brevet : Apple imagine un système de biométrie sans contact pour détecter les signes vitaux

Brevet : Apple imagine un système de biométrie sans contact pour détecter les signes vitaux

13 Oct. 2025 • 13:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site