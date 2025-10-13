Livebox : Orange double le débit pour certains abonnés

Orange a décidé de faire un geste en doublant le débit Internet pour certains abonnés Livebox. Ce n’est pas négligeable en soi, puisqu’ils passent de 1 à 2 Gb/s.

Davantage de débit pour les clients Livebox

La hausse de débit ici est valable pour les abonnés avec une offre Livebox Zen Fibre. Orange leur a envoyé un e-mail pour leur annoncer la hausse de débit. Ils ont maintenant le droit à 2 Gb/s en téléchargement (download), contre 1 Gb/s jusqu’à présent. Il y a toutefois une limitation à prendre en compte : il s’agit d’un débit partagé. En effet, les abonnés doivent se contenter au mieux de 1 Gb/s par port Ethernet. Cela s’explique par le fait que la box ne dispose pas d’au moins un port Ethernet dépassant 1 Gb/s.

Pour ce qui est du débit en envoi (upload), ça passe de 700 Mb/s à 800 Mb/s. La hausse se veut plus légère ici, mais elle reste intéressante. Cela permettra d’envoyer un peu plus rapidement des fichiers. Ce sera surtout pratique si vous envoyez des fichiers qui peuvent peser plusieurs Go.

Comme l’indique Alloforfait, les abonnés avec une offre Livebox Zen Fibre n’ont rien besoin de faire pour profiter du débit Internet doublé. Orange se charge automatiquement de faire la bascule sur leur offre. Et bonus : il n’y a pas de hausse de prix.