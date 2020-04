La Livebox 5 devient disponible dans toutes les offres fibre

La Livebox 5 s’ouvre à partir d’aujourd’hui à toutes les offres fibres, là où elle était limitée aux clients d’Orange possédant une offre Livebox Up ou Open Up au départ. Pour rappel, la Livebox 5 a fait ses débuts à la fin de 2019.

Il est donc maintenant possible de prendre la Livebox 5 avec l’offre de base facturée 22,99 euros par mois pendant un an, puis 41,99 euros par mois. Celle-ci permet d’avoir 400 Mb/s en envoi et 400 Mb/s en téléchargement. Il y a aussi l’offre à 30,99 euros par mois pendant un an, puis 49,99 euros par mois pour avoir 2 Gb/s (1 Gb/s par équipement) en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Cette offre comprend également les appels illimités depuis le fixe vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada.

Qu’en est-il des clients actuels qui n’ont pas pu profiter de la Livebox 5 à sa sortie ? Ariase explique qu’il est possible de faire une migration gratuite vers la nouvelle box, à condition d’avoir souscrit à une offre « récente » (à partir du 4 octobre 2018).

La Livebox 5 est un peu plus petite que la Livebox 4 et se veut éco-responsable selon les dires d’Orange. Cela s’explique notamment par moins de plastique utilisé, peu de composants peu recyclables et une consommation électrique réduite (retrait du ventilateur, écran moins gourmand en énergie, etc). La box comprend aussi du Wi-Fi intelligent pour réduire les perturbations.