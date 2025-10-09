TENDANCES
Sosh lance un forfait 5G 200 Go et 40 Go pour 130 pays à 15,99 €/mois

9 Oct. 2025 • 19:52
1

Sosh dévoile aujourd’hui ce qu’il présente un « Forfait Voyage » à 15,99 €/mois qui propose 200 Go en 5G pour la France et 40 Go pour 130 pays. Jamais la marque d’Orange n’avait proposé un nombre de destinations pour l’usage hors Hexagone.

Carte SIM Sosh

Un « Forfait Voyage » de Sosh qui se veut intéressant

Pour la France, le nouveau forfait mobile de Sosh est assez classique. On retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 200 Go. Il est possible de profiter de la 5G si votre smartphone est compatible. Vous utiliserez le réseau d’Orange.

Le côté intéressant de l’offre réside ici dans l’usage à l’étranger. Sosh dit que son forfait propose 130 destinations au total. Il y a 57 destinations classiques, à savoir l’Europe, les DOM, ainsi que la Suisse et Andorre. S’ajoutent à cela les 73 destinations suivantes :

Afrique du Sud, Alaska, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Bangladesh, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Centrafrique, Chili, Chine, Chypre du Nord, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, Hawaï, Honduras, Hong-Kong, Îles Chatham, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Kosovo, Laos, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nicaragua, Nouvelle Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Pérou, Philippines, Porto Rico, République Démocratique du Congo, Russie, Salvador, Sénégal, Serbie, Singapour, Taïwan, Tasmanie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vietnam.

Que se passe-t-il après les 40 Go ? Sosh dit qu’il facture 13,31 € par Mo (par palier de 10 Ko). C’est énorme en soi, il faut donc faire attention pour éviter les dépassements.

Le nouveau « Forfait Voyage » 200 Go en 5G est disponible dès maintenant sur le site de Sosh.

C’est clairement en réponse au forfait à 19,99 €/mois de Free Mobile qui inclut 115 destinations et 35 Go en itinérance. En revanche, il y a 350 Go en 5G depuis la France.

Un commentaire pour cet article :

  • Sbpir92i(via l'app )
    9 Oct. 2025 • 19:58
    Tellement trop cher Forfait 5g à moins de 10€ en permanent et je reviens chez eux Juste upgrade de leur ancien forfait a 15 € en 5g et encore… Comprend pas leur politique de pas proposer de forfait 5g à bas prix Fini les 15€ ou 30€ La data avoir du 150 déjà très bien

