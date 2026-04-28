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Nouveau Mario ? Nintendo et Illumination prévoient un film pour 2028

3 min.
28 Avr. 2026 • 18:50
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Le studio Universal Pictures a calé un nouveau film d’animation de Nintendo et d’Illumination pour le 12 avril 2028, sans titre pour le moment. Cette date suffit à relancer une question plus importante que le calendrier lui-même : Nintendo prépare-t-il un troisième Super Mario ou un spin-off centré sur Donkey Kong ? Ou autre chose ?

Super Mario Galaxy Le Film Yoshi Luigi

C’est Universal Pictures International en Espagne qui a fait apparaître un film d’animation de Nintendo et d’Illumination pour le 12 avril 2028 dans son calendrier, soit deux ans après la sortie de Super Mario Galaxy le film.

Cette fenêtre laisse penser que Nintendo et Illumination enchaînent bien avec une nouvelle adaptation animée. En revanche, rien ne permet encore d’affirmer qu’il s’agit d’un troisième film Super Mario, même si Super Mario Galaxy le film ouvre clairement la porte à d’autres aventures.

L’hypothèse la plus consistante, à ce stade, mène plutôt à Donkey Kong. En 2025, Nintendo et Universal Pictures ont fait un enregistrement pour un projet Donkey Kong et le célèbre singe géant occupait déjà une place importante dans le premier film avant de n’apparaître que brièvement dans sa suite.

Cette piste est d’autant moins anecdotique que Seth Rogen, qui prête sa voix à Donkey Kong dans la version originale, s’était déjà montré partant pour prolonger l’aventure. En 2023, l’acteur expliquait : « Il y a énormément de possibilités » avant d’ajouter avec humour que, si une leçon ressortait des films Fast and Furious, c’est que « tout tourne autour de la famille ».

Donkey Kong ou Star Fox, Metroid paraît hors course

Si ce prochain film Nintendo/Illumination n’est ni un nouveau Mario ni un Donkey Kong, Star Fox reste l’autre nom qui revient le plus logiquement. Fox McCloud disposait en effet d’une présence suffisamment notable dans Super Mario Galaxy le film pour nourrir cette possibilité.

Metroid semble en revanche beaucoup moins crédible pour ce créneau précis. Le projet autour de cette licence serait plutôt pensé comme un film live-action (c’est-à-dire en prises de vues réelles), alors que le long métrage daté au 12 avril 2028 est un film d’animation

En attendant d’en savoir plus, le prochain film de Nintendo sera The Legend of Zelda, avec la sortie qui se fera le 5 mai 2027. Ce sera un film live-action et non animé.

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