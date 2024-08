Sonic 3 le film : première bande-annonce avec la présence de Shadow

Paramount propose la première bande-annonce pour Sonic 3 le film. C’est l’occasion de découvrir le personnage de Shadow, avec Keanu Reeves pour la voix dans la version originale.

Il s’avère que Shadow est trop difficile à gérer pour Sonic, Tails et Knuckles, qui recrutent alors un ancien ennemi, le Dr Robotnik, pour les aider. Le Dr Robotnik a l’air un peu plus mal en point après ses exploits dans les deux précédents films à succès, mais il ne tarde pas à relever le défi de sauver le monde à une condition non révélée.

Le premier film, sorti en 2020, voyait Sonic faire équipe avec le shérif d’une petite ville, Tom (James Marsden), pour échapper à la capture par le gouvernement et le Dr Robotnik, un scientifique fou cherchant à exploiter ses pouvoirs. Dans la suite de 2022, Sonic s’associe à son ami Tails pour empêcher Knuckes et le Dr Robotnik d’obtenir les émeraudes du Chaos nécessaires à la poursuite de leurs plans diaboliques.

Le troisième film, qui a été validé avant la sortie du deuxième volet de 2022, explorera de nouvelles zones de l’univers du jeu vidéo créé par Sega. Bien que les détails de l’intrigue n’aient pas été dévoilés, la scène post-générique de Sonic 2 le film laissait présager l’arrivée de Shadow.

Sonic le film 3 sortira le 25 décembre prochain au cinéma.