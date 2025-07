Mortal Kombat 2 : la bande-annonce explosive du film se dévoile

La bande-annonce du film Mortal Kombat 2 vient de sortir et promet un tournoi fidèle à l’esprit du jeu vidéo, mêlant combats brutaux, humour noir et fidélité à l’univers de la franchise. Prévu pour une sortie en salles le 22 octobre 2025, ce nouvel opus réalisé par Simon McQuoid s’annonce comme un spectacle visuel.

Une intrigue ancrée dans l’univers du jeu

Le trailer met en lumière une intrigue proche des jeux classiques. La tension narrative sert de toile de fond à des affrontements épiques. Dans une scène, Johnny Cage, joué par Karl Urban, échange des répliques pleines d’humour dans un bar. Un fan le reconnaît et lance des blagues sur sa carrière et les reboots hollywoodiens. Peu après, Raiden (Tadanobu Asano) et Sonya (Jessica McNamee) le recrutent dans un parking pour rejoindre le tournoi.

L’histoire conserve donc l’essence des jeux, avec un focus sur le tournoi de Mortal Kombat et les enjeux interdimensionnels. Cette fidélité ravira les fans de longue date tout en offrant une porte d’entrée accessible aux nouveaux spectateurs.

La bande-annonce de Mortal Kombat 2 montre des combats dynamiques. Johnny Cage affronte Kitana (Adeline Rudolph) et Baraka, tandis que Jax (Mehcad Brooks) se mesure à Jade (Tati Gabrielle) et à Kitana. Sindel, incarnée par Ana Thu Nguyen, marque les esprits avec son cri iconique. Un aperçu montre aussi Scorpion (Hiroyuki Sanada) face à Noob Saibot. Le plan final, rapide et intense, dévoile une série de combos finissant par démembrer l’adversaire et les fatalités, signature de la violence de la franchise.

Le film Mortal Kombat 2 sortira au cinéma le 22 octobre prochain.