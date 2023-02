Avatar : La Voie de L’Eau : 3ème au box-office mondial et 13 millions d’entrées en France

Avatar : La Voie de L’Eau est un véritable phénomène : si l’on en croit la 20th Century Studios, le film de James Cameron vient de détrôner Titanic (de James Cameron encore) et devient donc le 3e plus gros succès du box-office mondial avec plus de 2,2 milliards de dollars de recettes. Ce succès ne se dément pas dans l’hexagone: avec 13 millions d’entrées et déjà la 13ème place au box-office français, Avatar : La Voie de L’Eau réalise un immense carton dans notre pays, au point que les 14,8 millions d’entrées du premier film Avatar ne semblent plus vraiment intouchables. Et puisque l’on parle d’Intouchable, il est intéressant de noter que l’on avait pas assisté à un tel raz de marée depuis la sortie du film avec Omar Sy et en vedettes (Intouchable, 2011).

Malgré le succès insolent d’Avatar : La Voie de L’Eau, c’est un film bien moins cher à produire qui prend désormais la tête du box-office américain. Knock At The Cabin du réalisateur M.Night Shyamalan (6ème Sens, Signes, Incassable) prend la pôle aux Etats-Unis. Idem en France, où Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, pourtant éreinté par la critique (et c’est peu dire) en est déjà à 1,6 million d’entrées. Plus étonnant encore, le Babylon de Damien Chazelle (La La Land) réalise un gros score en France (plus d’un million d’entrées) alors que le film a fait un énorme four partout ailleurs dans le monde. Sacrés gaulois de spectateurs français, capables de valider des fresques épiques (Avatar), de vrais grands films de cinéma (Babylon) ainsi que de belles bouses fumantes et nanardesques (Astérix et ses amis).