Avatar reprend la première place au box-office et dépasse Avengers Endgame

Avatar de James Cameron redevient le premier film au box-office mondial, avec 2,8 milliards de dollars de recettes. Il prend la place d’Avengers : Endgame (qui lui avait déjà prise auparavant). Le film de Marvel comptabilise 2,797 milliards de dollars de recettes.

Avatar est de nouveau premier au box-office mondial

La première place d’Avatar au box-office s’explique par une nouvelle sortie en Chine. Le film a généré 8 millions de dollars de recette rien que samedi après-midi selon Disney (qui détient les droits, puisque le groupe a racheté la Fox).

« Nous sommes fiers de franchir cette étape importante », a déclaré Jon Landau, le producteur d’Avatar. « Mais Jim et moi sommes surtout ravis que le film soit de retour en salles en cette période sans précédent, et nous voulons remercier nos fans chinois pour leur soutien. Nous travaillons d’arrache-pied sur les prochains films Avatar et nous avons hâte de partager la suite de cette histoire épique pour les années à venir », a-t-il ajouté.

Le fait qu’Avatar soit de nouveau à la première place du box-office mondial devant Avengers : Endgame n’est pas un problème pour Disney. La raison ? Le premier est un film de la Fox et le second est un film de Marvel. Et aussi bien la Fox que Marvel appartiennent à Disney.

Des suites à venir jusqu’en 2028

Plusieurs films verront le jour au fil des années. Avatar 2 doit arriver en décembre 2022 si tout se passe comme prévu. Il y aura ensuite Avatar 3 en 2024, Avatar 4 en 2026 et Avatar 5 en 2028. Le premier film a vu le jour en 2009.