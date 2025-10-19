TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Xiaomi va continuer avec l’écran à l’arrière pour ses futurs smartphones
Actualité Mobiles et Tablettes

Xiaomi va continuer avec l’écran à l’arrière pour ses futurs smartphones

19 Oct. 2025 • 9:32
0

Après le succès commercial des Xiaomi 17, le constructeur officialise son intention de poursuivre et d’améliorer l’intégration d’un écran à l’arrière de ses prochains smartphones Android. Il s’engage à augmenter ses investissements en recherche et développement pour faire de cette caractéristique un véritable argument de vente.

Xiaomi 17 et 17 Pro Arriere Deuxieme Ecran

Un succès commercial qui valide le choix de Xiaomi

La sortie des Xiaomi 17 a constitué une réussite majeure pour l’entreprise. En effet, le Xiaomi 17 Pro Max a battu un record de ventes dès son premier jour de commercialisation. De manière plus générale, la gamme a enregistré une croissance des ventes de 20 % par rapport aux prédecesseurs l’année précédente. Bien que l’entreprise se soit inspirée d’Apple pour certains aspects de design, elle a su se démarquer en intégrant cet écran au dos de ses appareils haut de gamme.

Face à l’attention générée par cette nouveauté, il n’est pas impossible que d’autres fabricants de smartphones expérimentent à leur tour ce type de design. Le pari de Xiaomi semble donc avoir été payant, transformant une tendance en un élément de différenciation concret.

Des améliorations concrètes attendues pour la prochaine génération

Xiaomi ne compte pas s’arrêter là et a déjà confirmé ses ambitions pour l’avenir de cette technologie. Selon Lu Weibing, président de l’entreprise, une augmentation des investissements en recherche et développement est prévue. Cela pourrait se traduire par un écran arrière plus grand ou doté de capacités étendues, dépassant les quelques fonctionnalités propriétaires actuelles.

Xiaomi 17 Pro Deuxieme Ecran Arriere

De plus, Lu Weibing a annoncé que des mises à jour sont en préparation pour l’écran existant. L’une de ces nouvelles fonctionnalités inclura notamment une option de traduction en temps réel. Cet engagement confirme que l’écran arrière restera un élément central pour au moins une nouvelle gamme d’appareils.

Actuellement, l’écran OLED de 2,66 pouces intégré au dos du Xiaomi 17 Pro offre plusieurs usages. Il permet d’afficher des fonds d’écran personnalisés pour un look unique. Il sert également à consulter des notifications dynamiques sans avoir à allumer l’écran principal de l’appareil. Et pour ceux qui utilisent une coque dédiée, il est possible de jouer à quelques jeux.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xiaomi 17 et 17 Pro Arriere Deuxieme Ecran Mobiles / Tablettes

Les Xiaomi 17 sont là : batterie de 7 500 mAh, 2e écran à l’arrière et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 15 Ultra Mobiles / Tablettes

Xiaomi 15 Ultra : le nouveau roi des photophones ?

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chargeur USB-C Avec Cable Soude Non Detachable

L’Europe va interdire les chargeurs avec les câbles USB-C non détachables

17 Oct. 2025 • 22:11
3 Matériel

Après avoir imposé le port USB-C sur les appareils électroniques comme les smartphones, la Commission européenne annonce de...

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

Nintendo fait augmenter la production de Switch 2 et s’attend à un record

17 Oct. 2025 • 19:52
0 Jeux vidéo

Nintendo met tout en œuvre pour que la Switch 2 connaisse un succès historique. L’entreprise a demandé à ses fournisseurs...

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp teste une limite de messages sans réponse pour lutter contre le spam

17 Oct. 2025 • 19:18
0 Internet

Face à la multiplication des messages non sollicités, WhatsApp s’apprête à tester une nouvelle arme pour lutter contre le...

Starshield

Les satellites Starshield de SpaceX accusés d’utiliser des fréquences interdites

17 Oct. 2025 • 18:35
0 Internet

Les firmes d’Elon Musk cumulent les polémiques en cette fin de semaine, et après Tesla, c’est au tour de SpaceX de se retrouver...

Antenne Mobile

Itinérance 2G/3G : Free Mobile peut utiliser le réseau d’Orange jusqu’en 2028

17 Oct. 2025 • 18:11
1 Mobiles / Tablettes

L’Arcep a donné son feu vert à la prolongation de l’accord d’itinérance entre Free Mobile et Orange. Ce contrat...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des iPhone 17 Pro voient leur coloris orange virer au rose

Des iPhone 17 Pro voient leur coloris orange virer au rose

19 Oct. 2025 • 8:53

image de l'article Apple accuse Epic Games de vouloir un accès gratuit à sa plateforme

Apple accuse Epic Games de vouloir un accès gratuit à sa plateforme

17 Oct. 2025 • 22:30

image de l'article Apple dit que son accord pour diffuser la Formule 1 va être positif pour Netflix

Apple dit que son accord pour diffuser la Formule 1 va être positif pour Netflix

17 Oct. 2025 • 20:51

image de l'article Le processeur A19 Pro de l’iPhone 17 serait très proche du M5

Le processeur A19 Pro de l’iPhone 17 serait très proche du M5

17 Oct. 2025 • 19:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site