Xiaomi va continuer avec l’écran à l’arrière pour ses futurs smartphones

Après le succès commercial des Xiaomi 17, le constructeur officialise son intention de poursuivre et d’améliorer l’intégration d’un écran à l’arrière de ses prochains smartphones Android. Il s’engage à augmenter ses investissements en recherche et développement pour faire de cette caractéristique un véritable argument de vente.

Un succès commercial qui valide le choix de Xiaomi

La sortie des Xiaomi 17 a constitué une réussite majeure pour l’entreprise. En effet, le Xiaomi 17 Pro Max a battu un record de ventes dès son premier jour de commercialisation. De manière plus générale, la gamme a enregistré une croissance des ventes de 20 % par rapport aux prédecesseurs l’année précédente. Bien que l’entreprise se soit inspirée d’Apple pour certains aspects de design, elle a su se démarquer en intégrant cet écran au dos de ses appareils haut de gamme.

Face à l’attention générée par cette nouveauté, il n’est pas impossible que d’autres fabricants de smartphones expérimentent à leur tour ce type de design. Le pari de Xiaomi semble donc avoir été payant, transformant une tendance en un élément de différenciation concret.

Des améliorations concrètes attendues pour la prochaine génération

Xiaomi ne compte pas s’arrêter là et a déjà confirmé ses ambitions pour l’avenir de cette technologie. Selon Lu Weibing, président de l’entreprise, une augmentation des investissements en recherche et développement est prévue. Cela pourrait se traduire par un écran arrière plus grand ou doté de capacités étendues, dépassant les quelques fonctionnalités propriétaires actuelles.

De plus, Lu Weibing a annoncé que des mises à jour sont en préparation pour l’écran existant. L’une de ces nouvelles fonctionnalités inclura notamment une option de traduction en temps réel. Cet engagement confirme que l’écran arrière restera un élément central pour au moins une nouvelle gamme d’appareils.

Actuellement, l’écran OLED de 2,66 pouces intégré au dos du Xiaomi 17 Pro offre plusieurs usages. Il permet d’afficher des fonds d’écran personnalisés pour un look unique. Il sert également à consulter des notifications dynamiques sans avoir à allumer l’écran principal de l’appareil. Et pour ceux qui utilisent une coque dédiée, il est possible de jouer à quelques jeux.